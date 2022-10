Doações da Ypê para campanha de Bolsonaro repercutem nas redes sociais

Reprodução/Twitter Ypê repercute nas redes após apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL)

As doações feitas pela família controladora da empresa Ypê para a campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) repercutiram entre apoiadores e opositores do candidato. Nas redes sociais, usuários reforçaram seus posicionamentos políticos sobre as eleições.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, na última semana, dados sobre os doadores da campanha do atual candidato à reeleição. Três membros da família Beira, que ocupam grande parte do conselho de sócios da Ypê, doaram quase R$ 1 milhão para a campanha de Jair Bolsonaro.

O total em doações foi dividido entre Jorge Eduardo Beira, vice-presidente de operações da empresa, que doou R$ 500 mil, e Waldir Beira Júnior e Ana Maria Beira, que ocupam cargos dentro do conselho da marca e doaram R$ 250 mil cada. A doação do vice-presidente está entre as 15 maiores doações de pessoas físicas à campanha do presidente.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Os críticos ao atual presidente fizeram diversas críticas à marca. Um dos vídeos recorrentes no Twitter relacionado ao tópico é uma paródia de propaganda dos produtos da Limpol, marca concorrente da Ypê.

LIMPOL É MELHOR. YPÊ NUNCA MAIS. pic.twitter.com/TomD0GAZph — Bacurau é aqui! (@BacurauA) October 16, 2022

Outras formas de protesto também foram registradas. Clientes afirmando que não iriam mais comprar os produtos da marca viralizaram no Twitter.

Se você nunca mais vai usar um detergente Ypê depois do dono doar para a campanha do atual presidente curta e compartilhe esse tweet. — Tauat Resende (@heytauat) October 15, 2022

Já os apoiadores do presidente ressaltaram que iriam começar a consumir mais itens de limpeza da Ypê. Também foram divulgadados “memes” de apoio à Jair Bolsonaro.

Pra limpar a sujeira do PT use detergente YPÊ. pic.twitter.com/nmR5XB5z2a — Tumulto BR (@TumultoBR) October 15, 2022

Outros vídeos favoráveis a campanha do atual presidente tiveram altas repercussões nas redes. Alguns usuários resgataram campanhas antigas da Ypê para demonstrar seus posicionamentos sobre as doações.

Melhor detergente, YPÊ Só uma gotinha para lavar o máximo de louças #BolsonaroPresidente22 pic.twitter.com/rL7MGhNypA — josé Barbosa (@josBarb58139448) October 15, 2022

Em nota, a empresa afirmou não se posicionar sobre as motivações políticas de seus sócios.

Fonte: IG ECONOMIA