Doações começam a chegar às vítimas da tragédia no litoral de SP

Reprodução – 22.02.2023 Doações começam a chegar às vítimas no litoral de São Paulo através de navio da Marinha do Brasil

Começaram a chegar doações para às vítimas da tragédia no litoral norte de São Paulo, que já é a maior envolvendo chuvas já registrada no Brasil , segundo a MetSul.

No final desta terça (21), helicópteros que carregavam doações, além de um navio da Marinha com mais 60 toneladas de produtos doados começaram a ser entregues ás vítimas nas áreas mais afetadas pelos alagamentos.

Demonstração de solidariedade que nos dá força para seguir trabalhando pelas pessoas no Litoral Norte. Recebemos 60 toneladas de cestas básicas e água, que foram doados pelos operadores do Porto de Santos e tiveram logística viabilizada pela Marinha do Brasil. São Paulo agradece. pic.twitter.com/GIjYK3PWqu — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) February 21, 2023

Além disso, mais 60 toneladas de materiais apreendidos pela Receita Federal também devem, agora, auxiliar as famílias desabrigada pela tragédia.

Diversos pontos de arrecadações estão sendo colocados em São Paulo para ajudar a população litorânea atingida pelo desastre. Até o momento, o Fundo Social do Governo de São Paulo e a Defesa Civil arrecadaram 30 toneladas.

“São os materiais básicos para atender as pessoas neste momento”, disse capitão Rodrigo Fiorentini, diretor de ajuda humanitária da Defesa Civil estadual, em entrevista á rede Globo .

As organizações que trabalham no socorro às vítimas no litoral paulista estão em destaque na plataforma paraquemdoar.com.br .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional