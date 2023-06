Doação de mudas marca Dia do Meio Ambiente

Na comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente cerca de 300 mudas de árvores frutíferas e nativas do Brasil foram distribuídas na Assembleia Legislativa (Ales) nesta segunda-feira (05). A data também foi celebrada com palestra para estudantes sobre responsabilidade ambiental. A iniciativa foi da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce (Cipe Rio Doce).

“O colegiado sempre promoveu pautas relacionadas com a preservação das bacias hidrográficas, mas hoje, aproveitamos a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente para ampliar essa discussão e multiplicar práticas de educação ambiental. O que nós pretendemos é envolver a sociedade com esse tema”, disse o coordenador da Cipe, Hernandes Moreira Bermudes.

As mudas doadas são de Araçá, Pau Brasil, Jaca, Araçaúna, Ipê Rosa, Palmeira Imperial, Jambo, Ameixa, Jabuticaba e Abricó. O deputado Adilson Espíndula (PDT) levou uma muda de Jambo pra plantar no sítio dele em Santa Maria de Jetibá e falou da importancia de multiplicar ações como essa. “Acho importante que os municípios também promovam ações assim para incentivar a população a cuidar do meio ambiente. E vou plantar a minha muda e daqui a um ano vou contar pra vocês”, garantiu.

Palestra sobre lixo

O ambientalista Rafael Braga, que há nove anos dirige o Projeto Pegadas falou para um grupo de estudantes de ensino médio sobre responsabilidade ambiental. Ele trouxe amostras dos principais objetos encontrados nas praias, manguezais e ilhas da Grande Vitória. E chamou atenção principalmente para o lixo contaminantes como seringas com agulha e lâminas.

Em uma só ação com voluntários, em setembro do ano passado, o projeto Pegadas chegou a recolher 20 toneladas de lixo. “Nós buscamos trazer para cá as experiências de mobilização que deram certo em diversos países. Começamos com duas pessoas, com trabalho de formiguinha. Hoje temos mil voluntários e uma rede de apoio de mais de cinco mil colaboradores”, contou.

Rafael considera que cada cidadão deve ser responsável sobre as escolhas de consumo que faz e sobre o lixo que produz. “Independente da área que atua. Seja estudante ou profissional, todo mundo tem sua obrigação. A pessoa diz que vai jogar o lixo fora. E eu pergunto: Fora onde? O mundo é um só e precisamos cuidar dele”, explicou.

A estudante do ensino médio Thaís do Carmo, de 16 anos, já é voluntária em ação de recolhimento de lixo nas praias e saiu da palestra ainda mais convencida de sua responsabilidade com o meio ambiente. “Estou consciente do cuidado que é preciso ter com o meio ambiente. E quero poder convence o maior número possível de pessoas para que tenham atitudes respeitosas e sustentáveis”, disse.

