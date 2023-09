Do ‘pilates sexy’ à onda: 7 movimentos que fazem maravilhas para o orgasmo

Levantar o quadril, afastar as pernas ou mexer a barriga do jeito certo podem fazer maravilhas na hora do sexo, ajudando você a chegar lá mais rápido —alguns são tiro e queda para estimular o clitóris — e ter orgasmos de maior intensidade. Inspire-se:

Penetração com upgrade

Levantar o quadril durante o papai-mamãe faz com que o pênis entre na vagina com uma inclinação em que a base dele e o osso pubiano do par conseguem pressionar o clítoris, aumentando a sensação de prazer.

Se tiver dificuldade em sustentar o quadril levantado, coloque um ou dois travesseiros embaixo do bumbum.

Pernas pra que te quero

Sentada por cima do parceiro, de frente para ele, afaste as pernas o máximo que conseguir. Esse movimento aumenta o contato de toda a vulva.

Comece a rebolar, friccionando toda a vulva no osso pubiano e na base do pênis do parceiro, friccionando também o clitóris.

Inclinação máxima

Sentada por cima do parceiro, de costas, incline o peito para a frente o máximo que puder, apoiando as mãos nas pernas dele. Comece a fazer movimentos de vaivém, para cima e para baixo.

Além de o pênis ir mais fundo, a mulher vai sentir estímulos no clitóris.

Olha a onda

A ideia é, em vez de mexer de um lado para o outro ou apostar no vaivém, fazer movimentos ondulares com o quadril e a barriga. Tanto faz se você ficar por cima ou por baixo do parceiro.

Na dança do ventre, esse movimento é chamado de camelo. É um pouco cansativo e requer prática, mas o resultado é ótimo para os dois.

Pompoarismo básico

Imagine que a sua vagina, ou melhor, o seu canal vaginal é dividido em três anéis: na entrada, no meio e no fundo. Na hora da penetração, imagine-os e tente contraí-los, do primeiro ao último.

É possível que nas primeiras vezes você não consiga perceber nenhum resultado, mas persista. Com o tempo, você vai sentir que a sua vagina se movimenta e “abraça” ou até “agarra” o pênis.

Pilates sexy

Já experimentou receber sexo oral deitada sobre uma bola de Pilates? A movimentação sutil do objeto, associada ao vaivém do casal, torna a experiência ainda mais excitante.

De pernas para o ar

Outra dica para extrair (ainda) mais tesão do sexo: deite-se na cama com o quadril quase na beirada e, quando o par já estiver em plena ação, levante apenas uma das pernas o mais alto que puder.