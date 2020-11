Redação DJ Ralk e GHOSTT lançam o single “Lead Me Back”

O DJ Ralk , em parceria com o produtor GHOSTT , lança nesta sexta-feira (20) o single Lead Me Back, que Já está disponível em todas as plataformas digitais pela Som Livre , via Austro . A faixa traz ainda um feat com a cantora Juliah , responsável pelos vocais.

Lead Me Back é o principal lançamento do Ralk no segundo semestre de 2020 e, com isso, ele tem o objetivo de somar forças e talentos, convidando para a nova track, o produtor GHOSTT, que já colaborou com Vintage Culture no remix do hit Sede Pra Te Ver , em 2017 – e Juliah, que também assina a composição da letra.

O timbre da cantora, aliás, apresenta um mood pop que contrasta perfeitamente com a produção super assertiva para as pistas de dança.

A canção, inclusive, poderia perfeitamente ser cantada em voz e violão, característica que maximiza suas chances de seduzir outras audiências. A união do trio resulta em um progressive house vibrante e sonoro.

Confira: