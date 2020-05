DJ Netto conta que está com Hariany: “Futuro a Deus pertence”

Segundo a colunista Fábia Oliveira, DJ Netto e Hariany Almeida estão mesmo juntos. Apesar de ainda não chamar o relacionamento de namoro, o ex-peão de “A Fazenda 11” confirmou seu envolvimento com a ex-colega de confinamento . “Estamos conversando, trocando ideias e ainda não dá para cravar que estamos namorando mesmo, mas caminha. O futuro a Deus pertence”, contou ele.

Reprodução/Instagram Hari Almeida e DJ Netto





Leia também: “A Fazenda”: clima esquenta com primeiro beijo da temporada

Netto também assumiu que o novo casal vem evitando a exposição e que tem sofrido com o ataque de fãs de Lucas Viana , ex de Hariany e com quem tretou no programa da Record . “Não deu certo a convivência lá e a galera criou uma novela na cabeça como se fosse uma rixa mortal entre o Batman e o Coringa. A gente chegou a se encontrar aqui fora e nem teve conversa. Não nós damos bem e ponto”, desabafou.

Leia também: “A Fazenda”: participantes da nova edição já foram escolhidos

Ainda à coluna, Netto diz ainda que não se arrepende de ter participado de “A Fazenda”, mas dispensa o convite para entrar em outro reality. A prioridade é focar na carreira de DJ, já que tem planos internacionais.