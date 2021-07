DJ Ivis tem habeas corpus negado e permanece preso após agressão à ex-mulher

Reprodução DJ Ivis continua preso





O DJ Ivis, preso na última quarta-feira (14) após agredir sua ex-mulher , teve um pedido de habeas corpus negado neste fim de semana pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Com isso, o cantor vai continuar detido no presídio Irmã Imelda Lima Pontes, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE). Ivis está em uma área de triagem do presídio desde que foi transferido após a audiência de custódia.





O DJ Ivis recebe um proteção especial dentro da cadeia por causa da repercussão da agressão sofrida por sua ex-mulher, Pamella Holanda. A influencer revelou que está recebendo ameaças de morte desde que o caso chocou o país .