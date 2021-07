DJ Ivis entra com pedido de liberdade alegando “emocional abalado”

Reprodução/Instagram DJ Ivis no palco

André Quezado, advogado de DJ Ivis, declarou que irá entrar com um pedido da conversão de prisão preventiva. A intenção é que o produtor musical possa responder à Justiça em liberdade, com o uso de tornozeleira.

Até o momento, DJ Ivis está na delegacia de Capturas , no bairro de José Bonifácio, em Fortaleza. De acordo com o advogado do produtor que agrediu Pamella Holanda, ele está dividindo cela com outros presos, que também foram detidos por conta de violência domiciliar. “Ele está com o abalo emocional, continua em cela comum, a alimentação dele é igual a fornecida aos outros presos. Ele não tem privilégio nenhum”, disse André Quezado ao Uol.

O DJ Ivis responde por dois inquéritos policiais por ter agredido Pamella Holanda. O Primeiro está sendo investigado na Delegacia Metropolitana de Eusébio e o segundo está sob jurisdição na Delegacia de Defesa da Mulher. O produtor musical foi preso na quarta-feira (14), no Ceará, após a divulgação de vídeos em que ele aparece agredindo sua ex-mulher serem divulgados nas redes sociais.

Pamella Holanda, usou seu perfil no Instagram para comentar a detenção. “Justiça sendo feita! Obrigada aos artistas, atores, influenciadores, autoridades e veículos. Que tudo isso encoraje mais mulheres a denunciarem a violência. E reforço novamente que não seja só comigo, mas com todas as mulheres que decidem denunciar seus agressores, que sejam ouvidas, assistidas e que tenham todas as medidas asseguradas. Só assim esse cenário poderá mudar”, declarou.