DJ Eme sofre grave acidente na Rodovia Anhanguera

Dj Eme, ex-namorado da atriz Kéfera Buchmann, sofreu um grave acidente de carro na madrugada deste sábado (21), enquanto trafegava pela Rodovia Anhanguera, próximo a Ribeirão Preto, em São Paulo. A van que transportava o DJ, sua empresária Bruna Barbosa, o também DJ Gabriel Boni e a mulher de Boni, Amanda Felício, além de alguns funcionários, bateu na traseira de um caminhão e depois no acostamento da rodovia.

Eme usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs: “vou ser breve e estou gravando esse vídeo porque a equipe médica permitiu e pelas mensagens também. Com certeza, ontem foi um dia que eu renasci e nada é por acaso. Isso me fez pensar muito sobre essa correria, essa loucura que a gente enfrenta para atingir objetivos. Quero falar que eu estou bem e que foi uma lição para mim ter mais calma, ser menos ansioso. Foi tudo com segurança e com certeza não foi erro de ninguém específico. Mas a gente tem sempre que se cuidar, se prevenir e ter mais calma.”, disse o DJ .

Eme ainda aproveitou o pronunciamento para falar sobre suas lesões no rosto e agradecer todo apoio que tem recebido: “Eu tive algumas polifraturas na cara, mas isso é o de menos. Já estou recuperado. Queria agradecer o apoio da minha mãe e do meu pai. É isso. Nunca se esqueçam que os melhores amigos de vocês são a família de vocês. Um beijo no coração de cada um e em breve eu estou de volta”, finalizou.

Eme passou por uma reconstrução no nariz e precisou fazer uma cirurgia por conta de uma fratura exposta na mandíbula. Amanda passou por uma cirurgia no fígado. Gabriel Boni teve algumas lesões mais leves no rosto. Bruna, a empresária dos artistas, teve um corte profundo na cabeça e também precisou passar por cirurgia. Apesar da gravidade do acontece, todos estão fora de perigo.