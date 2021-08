DJ Eme assina com empresa de agenciamento artístico de Brunno Di Olive; confira!

Divulgação DJ Eme e Brunno Di Olive





À frente da Olive Management, Brunno Di Olive passou a colaborar com o impulsionamento da carreira e a representação do DJ Eme em países asiáticos e do Oriente Médio, como Emirados Árabes Unidos, coordenando ações e estruturando a turnê que ele fará por lá neste mês. Entre os clubes do roteiro? O VII Dubai, um dos mais badalados e do qual o empresário é sócio.

Logo em seguida, de 10 a 19 de setembro, o disc-jóquei aterrissa nos Estados Unidos. “Estamos chegando para representar o Brasil na gringa. Eu mais Raí Soares, o Raí Saia Rodada, vamos levar nosso show para seis cidades, começando por Atlanta! Estou muito feliz em poder compartilhar mais essa conquista com vocês”, manifestou-se por meio de uma publicação no Instagram.





Vale destacar, porém, que, antes de lançar “We Forgive Them”, Eme teve grandes feitos com seu som versátil e autoral. Prova disso são “Deixa Ser”, que chegou a ocupar a 23ª posição do Top Viral Brasil, do Spotify, “Felicidade”, feat com Tomate, e “Say Goodbye”, com Zeeba, que ficou mundialmente conhecido pela parceria com Alok no clássico “Hear Me Now”.