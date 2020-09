DJ deixa a toalha cair e fica completamente nu em live

A treta continua entre Perlla e Cássio Castilhol. O músico voltou a expor a cantora depois que ela afirmou com todas as letras que não é ‘prostituta virtual’ ao rebater a acusação do ex-marido, de que ela estaria vendendo nudes no aplicativo Bigo. A dona do hit ‘Tremendão Vacilão’ ainda disse que Cássio era um ‘encostado’.

Reprodução Perlla e Cássio Castilhol





“Trabalhei como músico, empresário, road, produtor manager, motorista, produtor musical, diretor musical e várias outras funções. Encostado e vagabundo é o ca*****”. Sou homem com 30 anos na cara, não dependo e nunca dependerei de uma mulher para p**** nenhuma. Sou músico, professor e estudante de Educação Física e não precisaria provar nada, mas cansei de ser otário e abaixar a cabeça,” escreveu Cássio em uma publicação nos stories.





Ele também postou um print de uma conversa da cantorora com uma de suas “meninas”, na qual ela ensina como vender nudes por um aplicativo.

Reprodução/Instagram Conversa de Perlla