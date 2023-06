Divulgada lista dos artigos aprovados para apresentação na revista da IV Jornada Científica do FASP

O Fórum dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Poder Judiciário (FASP/PJES) divulgou, nesta semana, a relação de artigos, com as respetivas autorias, para a publicação na revista da IV Jornada Científica do FASP.

Os artigos submetidos foram desenvolvidos por assistentes sociais, psicólogas e psicólogos do Poder Judiciário (PJES), magistradas e magistrados, servidoras e servidores do PJES, atores envolvidos no Sistema de Garantia de Direitos, professoras e professores, membros do quadro funcional e estudantes de instituições de Ensino Superior, integrantes de movimentos sociais, entre outras pessoas de todo o território nacional interessadas na temática.

Ao todo, foram 16 trabalhos selecionados que serão divulgados durante o evento que ocorrerá nos dias 31 de agosto e 01 de setembro de 2023, no auditório Manuel Veneza (CCJE), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Durante os dois dias de debate, as mesas temáticas, que foram pensadas para propiciar um espaço de diálogo entre os profissionais e reflexão sobre a garantia de direitos, contarão com coordenação de especialista nas áreas de: Família; Criança e Adolescente; Gênero, Geração e Etnia; Sistema Penal e Direitos Humanos e Ética e Trabalho Profissional.

A relação de artigos aprovados está disponível em: http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/4aJC_FASP_relacao_artigos_aprovados.pdf.

Vitória, 21 de junho de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social

Texto: Layna Cruz | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES