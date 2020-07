Divulgada a classificação dos candidatos nos concursos da PMES

.

No próximo dia 04 de agosto, a tenente Gláucia Lourenço da Silva Castilhos, lotada no Corpo Musical da PMES e instrutora do programa Banda Júnior estará participando virtualmente de uma conferência mundial, em um programa espanhol denominado “Cerrando Grietas”, sob o tema “Teniendo puentes a través de la música – El arpa em el contexto de la democratización social”.

Como representante do programa Banda Júnior, ela terá a oportunidade de demonstrar a busca e o empenho em cumprir a finalidade deste programa: prevenção de situações de risco social e pessoal utilizando como principal ferramenta a capacitação musical. Dessa forma, auxilia a PMES em uma de suas atuações sociais de proteção a crianças e adolescentes na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Nessa conferência será dada ênfase às atividades realizadas no ensino da música com a utilização de vários instrumentos musicais, dentre eles a Harpa. Esse instrumento musical foi recentemente introduzido em uma das oficinas instrumentais do projeto Banda Júnior pela tenente Gláucia como um dos meios de musicalização.

A conferência será realizada através da plataforma ZOOM, às 20 horas do dia 04 de agosto (horário de Madrid, Espanha) e às 15 horas (Horário de Brasília, Brasil).

As inscrições poderão ser realizadas em www.bit.ly/2X6yB3T

