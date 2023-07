Divisão Especializada de Atendimento à Mulher realiza encontro para expansão do Projeto ‘Homem que é Homem’

A Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam) da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Seção de Projetos Educacionais, Prevenção e Estudo da Violência (SPVE), realizou na última sexta-feira (30), o encontro de repasse de material e informações às Equipes Técnicas dos Municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Santa Maria de Jetibá e Sooretama, e para a Equipe Técnica da Secretaria da Justiça (Sejus). Todos em processo de expansão do Projeto ‘Homem que é Homem’.

O repasse de informações contou com a presença de 34 técnicos que irão atuar na execução do Projeto. Esse repasse é uma das etapas para a implementação do Projeto, em sua proposta de expansão.

A expansão do Projeto ‘Homem que é Homem’ está alinhada com a proposta de trabalho do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que foi pensado para atuar nos eixos de controle da criminalidade e da prevenção à violência, a partir da ampliação do acesso aos serviços básicos e promoção da cidadania em regiões com altos índices de vulnerabilidade social.

“A relevância do Projeto se encontra no fato de que é imperativo discutir com o homem autor de violência contra a mulher as questões que envolvem relacionamentos baseados na violência, pois se trata de uma questão de necessidade social, uma vez que comportamentos machistas, sexistas e misóginos ainda integram as concepções de masculinidade. E precisamos desconstruir esses valores ainda existentes”, afirmou a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), delegada Cláudia Dematté.

Entre os diversos objetivos do projeto se destaca, prevenir e reduzir a violência intrafamiliar e de gênero em congruência com a Lei Maria da Penha. Além disso, tem como resultados esperados, reduzir os casos de violência doméstica contra a mulher e prevenir as reincidências e as possíveis ocorrências.

“A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e sua Seção de Projetos Educacionais, Prevenção e Estudo Violência, está envidando esforços para o combate à violência doméstica e familiar no Estado, seja por meio da repressão, seja por meio da prevenção, sendo o Projeto um mecanismo de extrema relevância e importância para tanto. Faz-se extremamente importante e necessário para o enfrentamento o trabalho em conjunto de repressão e prevenção. Precisamos trabalhar na desconstrução dos valores machistas ainda existentes na sociedade, e essa deve ser uma luta e um compromisso de todos”, ressaltou a delegada.





O Projeto

Lançado em 2015 e idealizado por psicólogas e assistentes sociais da Polícia Civil do Espírito Santo, o Projeto “Homem que é Homem” foi elaborado com a finalidade de contribuir para a redução da violência contra a mulher no Estado, atuando numa perspectiva preventiva (socioeducativa). Tendo em vista os excelentes resultados atingidos, a partir do ano de 2017, a Polícia Civil passou a expandi-lo para os municípios do interior do Estado, após estabelecer parcerias com as prefeituras interessadas em executar o projeto nos territórios.

A partir de 2019, o projeto foi inserido no eixo de proteção social do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, fazendo com que fosse para os municípios do interior, com o objetivo de reduzir a violência, garantindo a redução de vulnerabilidades e a promoção de cidadania em todo o Estado, no que pese a priorização de alguns territórios.

Beatriz Paoliello, Estagiária – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]



Informações à Imprensa:

Olga Samara / Marcelo Rosa

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES