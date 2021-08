Divino de São Lourenço realiza II Mostra de Cafés de Qualidade

Os cafeicultores de Divino de São Lourenço são convidados a apresentarem seus cafés na II Mostra de Cafés de Qualidade do município. A iniciativa é promovida pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e pela Prefeitura Municipal com os objetivos de identificar, conhecer e promover os agricultores que produzem café arábica especial. O regulamento está disponível e as inscrições devem ser feitas no Escritório Local de Desenvolvimento Rural (ELDR) de Divino de São Lourenço até o dia 31 de agosto.



A divulgação da classificação final dos cafeicultores será realizada no dia 18 de setembro de 2021, durante o encerramento da II Mostra de Qualidade de Café de Divino de São Lourenço. No final da apresentação dos resultados, os dez produtores que obtiverem as melhores pontuações receberão certificados. Já os três melhores colocados receberão brindes.



O extensionista do ELDR do Incaper de Divino de São Lourenço, José Marcos Spala Oliveira, destacou que a mostra é uma continuidade de divulgar o potencial do município na produção de cafés. O evento também permite que sejam levados conhecimentos aos produtores locais sobre produção de café com qualidade.



“A Mostra tem o intuito de fortalecer e valorizar a cafeicultura do município, sendo também uma oportunidade para que os produtores de cafés de qualidade possam mostrar o resultado de seus trabalhos. Também é um incentivo para despertar no cafeicultor o empreendedorismo, para uma melhor venda desses cafés”, completou Oliveira.



A Mostra é realizada pelo Incaper e pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Alimentar de Divino de São Lourenço, com apoio do Sistema de Cooperativas de Crédito (Sicoob); Empresa Caparaó Jr.; Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café (CETCAF); Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS); e empresa Prafazenda – Produtos Agropecuários.



Acesse o regulamento para conferir as informações completas sobre a II Mostra de Cafés de Qualidade de Divino de São Lourenço.



