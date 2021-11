Dívidas? Feirão Serasa Limpa Nome tem atendimento presencial em seis capitais

FreePik Feirão Serasa Limpa Nome tem atendimento presencial em seis capitais

A partir desta terça-feira (23), consumidores podem renegociar e pagar suas dívidas por meio do Feirão Serasa Limpa Nome de forma presencial. Há postos de atendimentos nas capitais Fortaleza (CE), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). A campanha traz 99% de desconto no pagamento das dívidas e opções de parcelamento sem juros. Neste ano, o evento também conta com o chamado ” auxílio-dívida “, que oferece um crédito de R$ 50 para pessoas que pagarem à vista acordos acima de R$ 200.

Os atendimentos nos postos acontecem das 8 às 13 horas e estarão disponíveis até o próximo sábado, dia 27 de novembro, sem a necessidade de agendamento. Confira os endereços:

Fortaleza: Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto, s/nº, Centro, CEP 60025-060);

Manaus: Shopping Amazonas (Av. Djalma Batista, 482, Chapada, CEP 69050-010);

Rio de Janeiro: Cinelândia (Praça Floriano, s/nº, Centro, CEP 20031-050);

Salvador: Praça Irmã Dulce (Largo de Roma, s/nº, CEP 40444-100);

Leia Também

São Paulo: Largo da Batata (Av. Brigadeiro Faria Lima, s/nº, Pinheiros, CEP 05424-050).

Na capital Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Serasa negocia a instalação de tendas com a prefeitura. Por enquanto, o atendimento presencial está sendo feito apenas nas agências dos Correios, assim como acontece em outras localidades.

As renegociações das dívidas também podem ser realizadas até o dia 5 de dezembro:

Pelo aplicativo ‘Serasa’, disponível para Android e iOS;

Pelo site oficial do Feirão Serasa Limpa Nome ;

Pelo WhatsApp (11) 99575-2096;

Pelo telefone 0800 591 1222.

Mais de 100 empresas participam do Feirão Serasa Limpa Nome 2021. Cerca de 62 milhões de inadimplentes poderão quitar contas de cartões de créditos, lojas, água, luz e telefone.

Como receber o auxílio-dívida?

Baixe o aplicativo ‘Serasa’ no seu celular, digite o seu CPF e preencha o seu cadastro. Ao entrar na plataforma, todas as suas informações financeiras já aparecerão na tela;

Selecione a opção “ver ofertas”. Assim, será possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Clique em uma das dívidas disponíveis, e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito;

Depois que uma das opções for escolhida, o pagamento das dívidas deverá ser à vista e deve acontecer até 30 de novembro por meio da carteira digital da Serasa ou outro meio de preferência do consumidor;

O valor de R$ 50 será creditado na Carteira Digital Serasa, que deverá estar ativa. O depósito poderá ocorrer até o dia 17 de dezembro, e o crédito deverá ser utilizado até 31 de janeiro de 2022.

Vale reforçar que o dinheiro não poderá ser sacado, sendo usado apenas como crédito para pagar outras contas.