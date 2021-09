Diva do R&B, Anita Baker recupera masters de seus primeiros álbuns

Marcelo de Assis Diva do R

Um dos grandes nomes do R&B clássico , a cantora Anita Baker, que alcançou sucesso mundial com os singles Sweet Love e Same Ole Love , conseguiu o direito de obter os masters de seus cinco primeiros álbuns e revelou o assunto em suas redes sociais.

“Todos os meus filhos estão vindo pra casa. Coisas impossíveis acontecem … Todo dia. Agradecida” , escreveu Anita Baker em sua conta oficial no Twitter. Na foto compartilhada, ela mostra seus cinco primeiros discos: The Songstress (1983), The Rapture (1986), Giving You the Best That I Got (1988), Compositions (1990) e Rhythm of Love (1994).

E quem ficou feliz com a notícia, foi a cantora Taylor Swift , que passou pela mesma dificuldade em conquistar seus masters. Em agosto de 2020, Swift teve que lançar o álbum Fearless (Taylor’s Version) e lançará Red (Taylor’s Version) como formas alternativas de obter os álbuns que ficaram com Scooter Braun , que adquiriu os discos originais.

“Que momento lindo, PARABÉNS ANITA!!”, escreveu Taylor Swift.

Você viu?

What a beautiful moment, CONGRATULATIONS ANITA!! https://t.co/oUTjh8lGND — Taylor Swift (@taylorswift13) September 5, 2021

Relembre os sucessos Sweet Love e Same Ole Love: