Ditador que indicou vodca para tratar covid-19 testa positivo

Durante o último final de semana, as manifestações contra o racismo e a violência policial resultaram em uma morte na cidade de Austin, no Texas (EUA). Além disso, confrontos e prisões também marcaram os atos espalhados pelo país .

Os protestos em apoio ao movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) tiveram início com a morte de George Floyd e têm ocorrido há quase dois meses nos Estados Unidos .

A situação no país se agravou com a decisão do presidente Donald Trump de enviar agentes federais para conter as manifestações em Portland, no estado de Oregon. No domingo (26), a polícia fez uso de gás lacrimogêneo para dispersar o ato.

Protestos também ocorreram em cidades localizadas nos estados de Kentucky, Nova York, Nebraska, Califórnia, Washington e Virgínia. Neste último, o Batalhão de Choque esteve presente na cidade de Richmond com agentes químicos, de acordo com informações do UOL .

Segundo a polícia de Seattle, em Washington, 45 pessoas ligadas aos protestos foram presas e 21 agentes ficaram feridos no sábado (25). Em Austin, no Texas, um homem foi morto a tiros. Autoridades dizem que ele estaria armado com um fuzil quando se aproximou do carro do atirador, que já está sob custódia da polícia.