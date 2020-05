“Disseram que morreu por minha causa”, lamenta Claudia Raia sobre ex-babá

A história do artista Rafa , pintor de quadros, vai ganhar um novo capítulo e o influenciador digital Carlinhos Maia contribuiu com isso. Há cerca de dois anos, Rafa perdeu o movimento das pernas e, agora, ele pode voltar a andar graças aos R$ 300 mil que conseguiu arrecadar com a sua arte.

Reprodução/Instagram Carlinhos Maia divulgou o trabalho de Rafa e isso ajudou o artista a arrecadar dinheiro para cirurgia





O dentista Rafael Puglisi, que se tornou amigo do pintor , foi quem contou a novidade através das redes sociais. Ele disse que foram meses tentando conseguir a prótese, um hospital, e os demais recursos necessários para fazer com que Rafa consiga voltar a andar.

“Ele é um irmão que a vida me deu, durante o processo nos falamos praticamente todo os dias”, escreveu Rafael Puglisi no Instagram. “Ele perdeu o movimento da perna, ficou quase 2 anos sem poder andar, acamado, sem um norte na vida, e me deu um presente um dia, uma tela pintada por ele, com a minha foto, ficou maravilhosa, e aí dei a ideia dele começar a pintar meus amigos e conhecidos”, completou.

A ideia do dentista deu certo. Rafa começou a juntar o dinheiro e a divulgação de Carlinhos Maia, influenciador digital que soma 16,8 milhões de seguidores, foi fundamental nesse processo de arrecadação. “Um dos meus amigos que mais ajudou foi o Carlinhos Maia, ele postou em suas redes sociais o trabalho do Rafa, impulsionando ainda mais pessoas para fazerem uma tela com ele”, contou Rafael Puglisi.