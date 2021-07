“Disseram que eu não deveria ser atriz, pois precisava ser gostosa”, diz Zoccoli

Reprodução Carol Zoccoli em “A Culpa é da Carlota”









Carol Zoccoli recebeu o seguinte “conselho” de um produtor quando participou do “Saturday Night Live Brasil”, da RedeTV!, em 2012: “Você está ótima apresentando o jornal. Funciona, porque você está atrás da bancada e esconde seu corpo. Você deveria focar mais em escrever. Para ser atriz, tem que ser gostosa”. Cerca de um ano após o episódio, em 2013, Zoccoli deixou o Brasil para morar no Canadá. Atualmente, ela reside em Nova York, nos Estados Unidos.

Agora, Zoccoli, que é atriz e humorista, estreia na terceira temporada do humorístico “A Culpa é da Carlota”, que vai ao ar na segunda-feira (26), às 22h, no canal pago Comedy Central. O programa é formado por um quinteto de mulheres, em uma uma mesa redonda, abordando temas do cotidiano brasileiro com humor e sarcasmo femininos.





A nova temporada do “A Culpa é da Carlota” conta com Carol Zoccoli, Arianna Nutt, Bruna Louise e Dadá Coelho, lideradas por Cris Wersom. O elenco, 100% feminino, desperta críticas nas redes sociais. “Tem gente que não vai assistir ao programa, é contra. Triste, né? Ninguém está acima de críticas. Não é isso. Muita gente fala que é ‘mimimi’, mas eu vejo que a crítica é específica [pelo fato de o programa ser feito só por mulheres]”, disse Zoccoli em entrevista exclusiva ao iG..

Fora do Brasil, ela deu de cara com a diferença do público de stand-up e também sentiu que sua capacidade era questionada apenas por ela ser mulher. “Cheguei no Canadá e não conhecia ninguém. Peguei o microfone aberto e fiz algumas competições para ser vista. E, mesmo aqui, quando subo ao palco, sinto que as pessoas esperavam um comediante homem. Quando sobe uma mulher, tem um ajuste para fazer. Inicio um passo atrás. Tenho que convencer o público primeiro”, conta. “Mulher e brasileira… Tive que aprender a entrar com o pé no peito.”

Zoccoli conta que o canadense é difícil de fazer rir. “Você tem que se esforçar. Eles não gostam de humor gratuito ou grosseiro. Falar de sexo ou mal de alguma celebridade, por exemplo, não dá certo. Isso foi um grande desafio, pois é completamente o oposto do Brasil.”

Para o futuro, Zoccoli pretende retomar seu show solo em inglês, nos Estados Unidos, mas não descarta voltar para o Brasil. “É sempre algo que penso. Morar fora tem seu lado bom, mas sinto muita saudade. Fiz um show, domingo, para brasileiros e vou fazer um show solo, em inglês, até o fim do ano”, completou.

Reprodução “A Culpa é da Carlota”





A nova temporada do “A Culpa é da Carlota” receberá diferentes convidados a cada semana. A primeira é a ex-paquita Andréa Sorvetão. No mês passado, Andréa e o marido, o cantor Conrado, se envolveram em uma polêmica ao ironizar campanhas publicitárias com pessoas LGBTQIA+ — no mês do orgulho LGBTQIA+ .

O programa, inspirado no nome da Imperatriz Carlota Joaquina, mulher do rei D. João VI, terá 12 episódios em sua terceira temporada, com uma hora de duração cada, trazendo a perspectiva feminina sobre diferentes temas. A exibição regular acontecerá toda segunda-feira, às 22h, no Comedy Central, e toda terça-feira estará disponível no Paramount+.