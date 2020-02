Disse que vai correr? Atenção! Veja as desculpas mais usadas por quem vai trair

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

Leia também: Como as deusas mitológicas podem te ajudar a conhecer a si mesma?

ÁRIES

Você pode agora investir em planejamentos e organizações. Marte segue em harmonia com Saturno, aproveite para formatar ideias, metas e propósitos. Conte com determinação, mas não queira chegar às metas rápido demais. Você está no final de um ciclo solar. É importante aguardar até a data de seu aniversário para dar o pontapé inicial nos projetos, se quiser acompanhar o ritmo da natureza. A Lua segue agora em Touro, sorri para Mercúrio e Netuno: a ansiedade diminui. Contatos amorosos, cordiais e sensíveis ficam favorecidos.

TOURO

A sensibilidade ganha destaque. A Lua nova segue em seu signo e faz bons aspectos com Vênus, Saturno, Netuno e Plutão: bom para contatos, boas conversas, sentimentos profundos, compreensões valiosas. Com a mente mais calma e receptiva, os pensamentos podem fluir com mais facilidade. Você pode agir com mais intuição e inspiração. O clima é de mais intimidade, compaixão e imaginação. Fica mais fácil também oferecer apoio e compreender as motivações dos outros.

GÊMEOS

Bom período para desacelerar a mente. Bom também para praticar a entrega, a fé e a confiança. Hoje a Lua faz belas harmonias no céu, o astral fica mais tranquilo e suave, fica mais fácil integrar intuição, sentimento e pensamento. Encontros, reuniões, negócios e contatos estão favorecidos. Com mais inspiração, sensibilidade e receptividade, você pode expressar ideias e sentimentos através das artes em geral. Tudo o que provoca encantamento e traz significado pra vida fica especialmente favorecido.

CÂNCER

Está mais fácil se conectar com seus sonhos e ideais mais elevados, ao mesmo tempo em que investe na produtividade. A Lua crescente segue em Touro, combina forças com Vênus, Saturno, Netuno e Plutão: beleza e compaixão são qualidades em destaque. O entendimento e a colaboração ficam favorecidos. A intuição pode ajudar nos assuntos práticos e levar a resultados mais concretos. Aproveite para refletir sobre como pode trazer suas inspirações e visões para a realidade, procure estabelecer objetivos e estratégias.

LEÃO

Continue a alimentar suas metas e intenções. A Lua segue agora no pacífico Touro, indicando um bom dia para dar continuidade ao que já foi iniciado. Aproveite para diminuir o ritmo com passos mais lentos, porém firmes e constantes. Hoje a Lua faz belas harmonias, favorecendo atividades prazerosas. A força de sócios, parceiros, clientes e ajudantes continua em destaque. Aproveite para unir forças e angariar colaboradores para seus projetos. Empatia e compaixão são palavras-chave. Aproveite também para aquietar-se e ouvir sua intuição.

VIRGEM

Excelente dia para alimentar a alma com beleza, arte, meditação. Bom também para cuidar do seu visual. Você pode reservar momentos para mimar-se, afinal, a vida não se resume apenas em trabalho. Busque inspiração nas artes, nas leituras edificantes, na beleza em todos os sentidos. Bom período também para expressar sentimentos, ideias e sensações. Fica mais fácil compreender os sentimentos, transcender o ego e a visão limitada da realidade. Um passeio num lugar requintado, ou junto à natureza, pode ser inspirador.

LIBRA

Segurança e estabilidade são qualidades que ficam favorecidas com a Lua em Touro. O romantismo, a intimidade com o outro, as experiências que envolvem prazer e sensibilidade, ganham ares sagrados. Vênus continua em Peixes e se combina com a Lua, favorecendo os assuntos elevados, a inspiração e o encantamento. Porém, cuidado para não idealizar o outro, ou o amor em si. Criar fantasias tão grandes que ninguém se torna capaz de satisfazê-las. Procure dosar suas expectativas com realismo e autoestima.

ESCORPIÃO

A prioridade vai para ambientes tranquilos, na companhia de bons amigos. A Lua segue em Touro e faz bons aspectos hoje: você fica mais sensível, sonhador e receptivo. Bom período para meditar, entrar em sintonia com o Universo e receber as intuições necessárias. Assim pode separar o joio do trigo, compreender melhor o momento em que vive e abrir novos caminhos em sua vida. Os cuidados com o corpo e o espírito ficam favorecidos. Os encontros amorosos também! Aproveite para dar asas à fantasia e à imaginação.

SAGITÁRIO

Aproveite o domingo para diminuir o ritmo com práticas relaxantes. A Lua segue Touro e se combina com Netuno para cultivar o lado mais prazeroso e transcendental da vida. Você pode oferecer apoio e colaboração, investir em suas habilidades sociais. Pode também exercitar a compaixão e a generosidade. Cresce sua capacidade de compreensão, fica mais fácil deixar de lado o orgulho e perdoar, em nome do amor universal. No final do dia, Lua e Saturno favorecem planejamentos. Trace caminhos, identifique-se com as soluções.

CAPRICÓRNIO

Excelente período para acordos, alianças e negociações. Vênus sorri para Saturno, as iniciativas ganham consistência, com mais objetividade e boa capacidade de planejamento. Bom também para atividades ligadas às artes, à cultura e aos assuntos transcendentais. Hoje a Lua se combina com Vênus, Saturno, Netuno e Plutão, favorecendo a sensibilidade, a compreensão e o entendimento. Fica mais fácil cultivar profundidade e compreensão. Aproveite para expressar-se com arte e beleza.

AQUÁRIO

Procure investir em sua postura profissional e sua credibilidade. Demonstre suas habilidades, seus talentos, sua criatividade e sua competência. Vênus segue em harmonia com Saturno, favorecendo iniciativas objetivas para que possa crescer. Mas com a Lua em Touro é bom desacelerar, organizar a agenda, estabelecer prioridades. Assim pode reservar tempo também para meditação, imaginação e atividades artísticas. Os passos ficam mais lentos, porém, mais determinados.

PEIXES

Bom período para ouvir música, cultivar arte, paz e tranquilidade. A Lua segue no pacífico e cordial Touro, em harmonia com Netuno: fica fácil fechar os olhos e se transportar para outras dimensões. Procure evitar ambientes tóxicos. Você fica mais sensível, inspirado, receptivo e intuitivo, atrai para si as energias do entorno. Bom período para cultivar prazer e conforto em sua rotina, saborear uma bela refeição ou deliciar-se com companhias agradáveis. Aproveite também para meditar e visualizar seus sonhos se concretizando.