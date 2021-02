Disney+: veja os lançamentos da semana para assistir no domingo

Unsplash/Marques Kaspbrak Veja os lançamentos da semana no Disney+

Desde que chegou ao Brasil no fim do ano passado, a Disney+ vem ganhando mais usuários graças às produções exclusivas de filmes e séries. Já para se organizar e não perder nada do que entrará no serviço, é sempre bom estar de olho nos lançamentos da Disney+.

Nessa semana, em séries, o destaque, novamente, vai para o título ‘ WandaVision ’, uma vez que o último episódio trouxe surpresas bem inesperadas – e uma revelação bastante importante para a produção.

Em relação a filmes, quem merece atenção é ‘ Sou Luna: O Último Show ’, único lançamento de longa metragem desta semana. A produção, que na verdade é o registro de um show, mostra o fim da trajetória de Luna, personagem de um dos grandes sucessos atuais da Disney. A seguir, confira quais foram os lançamentos da Disney+ nessa semana.

Lançamentos da Disney+: séries, programas e desenhos

Acampados – 4º temporada (26/02)

Seriado traz os irmãos Emma, Ravi e Zuri precisando aprender a sobreviver a um acampamento no estado do Maine.

Você viu?

Acredite, É Verdade – 3º temporada – Episódio 8 (26/02)

Programa traz apresentadores abordando diferentes mitos da natureza e do mundo para provar se eles são ou não verdadeiros.

Agora Muppets – 1º temporada – Episódio 6 (26/02)

Série com diversos personagens famosos dos Muppets traz um game show, um talk show e até mesmo um programa de culinária de forma bem divertida.

WandaVision – 1º temporada – Episódio 8 (26/02)

Série da Marvel traz os personagens Wanda Maximoff e Visão vivendo no subúrbio tranquilamente até começarem a desconfiar das pessoas ao seu redor.

Virando o Jogo dos Campeões (26/02)

Na Minnesota dos dias de hoje, o time Pator evoluiu de azarão para um time de hóquei juvenil super competitivo e poderoso. Depois que Evan Morrow, de 12 anos, é cortado do Patos, sem cerimônia, ele e sua mão, Alex, resolvem montar seu próprio time de desajustados para desafiar a implacável cultura da vitória a qualquer custo dos esportes juvenis de hoje. Com a ajuda de Gordon Bombay, eles redescobrem a alegria de jogar apenas pelo amor ao jogo.

Os Eleitos – Episódio 4 (26/02)

‘Os Eleitos’ relata os esforços americanos para alcançar a soberania das missões espaciais durante a Guerra Fria, travada com a União Soviética. Para isso, foi criado o Projeto Mercury 7, da Nasa, cuja equipe é composta pelos sete melhores pilotos de teste do exército dos Estados Unidos.

O Restaurante do Arnoldo – Temporada 1 – Episódio 6 (26/02)

A série estrelada pelo argentino Diego Topa segue as aventuras dos personagens da produção original do Disney Junior Latino América ‘Junior Express’. O chef Arnoldo e de seu assistente Francis abrem seu próprio restaurante na pequena cidade de Baía Bonita e devem lidar com novos e divertidos clientes.

Lançamentos da Disney+: Filmes

Sou Luna: O Último Show (26/02)

O último show. A última atuação. O último encontro dos fãs. A despedida do elenco de ‘Sou Luna’ ao vivo no mítico estádio Luna Park, em Buenos Aires. A intimidade do backstage e um passeio pela história da série, dos primeiros ensaios e gravações de turnês até a despedida de uma série que deixou sua marca em milhões de fãs.