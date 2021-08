Disney+ vai abandonar Premier Access e priorizar cinemas em setembro

Unsplash Disney+ abandona Premier Access

A Disney bateu o martelo e decidiu que seu próximo grande lançamento do Marvel Studios, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, será exibido apenas nos cinemas no mundo todo, inclusive Brasil, em 3 de setembro. O filme chegará depois de 45 dias da estreia ao Disney+, sem custo adicional do Premier Access, que por enquanto foi aposentado.

De acordo com Bob Chapek, CEO da Disney, esta retomada do formato cinematográfico é parte de um experimento maior. Ao que parece a Casa do Mickey quer testar a possibilidade de fomentar o cinema, em vez de lançar direto no Disney+, como aconteceu com Viúva Negra e Jungle Cruise, mais recentemente.

O problema é que, mesmo com vacinação, a pandemia de Covid-19 demonstra avanço no contágio, por conta da variante Delta, principalmente nos EUA. Mesmo assim, a Disney garante que os planos não devem mudar – Shang-Chi deve mesmo chegar ao cinema na data prevista.

Premier Access do Disney+

O Premier Access do Disney+ permite que assinantes do serviço vejam filmes em estreia, sem sair de casa. Quando um título está disponível no premier, é possível comprá-lo por R$ 69,90. Vale destacar que essa é uma taxa adicional para ter acesso à produção recém-lançada. Ou seja, paga-se o valor da assinatura e, em adição, o preço extra já especificado. Após a aprovação do pagamento, desde que a assinatura do streaming permaneça ativa, você pode assistir o conteúdo quantas vezes quiser.

Filmes como Mulan, Cruella, Viúva Negra, Raya e o Último Dragão e Jungle Cruise foram lançados assim. O formato foi criado justamente por conta dos fechamentos dos cinemas durante a pandemia, para não adiar mais as estreias de grandes filmes. Porém, isso pode ter gerado grandes problemas para a própria Disney, como um processo movido por Scarlett Johansson , que ficou sem uma parte do pagamento previsto no contrato de Viúva Negra.