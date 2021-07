Disney+: confira os lançamentos da semana na plataforma de streaming

Unsplash Confira os lançamentos do Disney+

Órfãos de Loki , chegou a hora de conhecer um pouco mais dos bastidores da produção da série do Disney+ . O terceiro episódio de Marvel Studios: Avante mostra o trabalho dos cineastas e atores para combinar viagem no tempo e múltiplos universos e criar a série que abriu o Universo Cinematográfico da Marvel para infinitas possibilidades.

Falando em viagem no tempo, o streaming do Mickey trouxe de volta dos anos 1980 o clima divertido de Uma Dupla Quase Perfeita’ filme estrelado por Tom Hanks que ganhará uma continuação em forma de série com Turner & Hooch. Josh Peck, conhecido pelo papel de Josh Nichols em Drake & Josh, da Nickelodeon, entre 2004 e 2007, é o protagonista da produção.

Por fim, a incrível vida da mergulhadora Valerie Taylor é contada no documentário Brincando com Tubarões. Seu trabalho se tornou a base para grande parte do que sabemos sobre tubarões atualmente e através de um incrível arquivo de imagens subaquáticas e entrevistas com a própria Valerie, o filme segue a trajetória desta ousada exploradora do oceano, que foi de pescadora campeã a protetora apaixonada por tubarões.

O Disney+ atualiza sua lista de filmes, séries e documentários sempre às quartas e sextas, então tem para todos os gostos: documentários, animações e a continuação das séries que estão no ar. Confira:

Quarta-feira (21/07)

Por Trás da Diversão

Veja além da magia para descobrir o que há nos Parques Disney: Por Trás da Diversão! Do produtor executivo Dwayne Johnson, ‘Parques Disney: Por Trás da Diversão’ explora como os Imagineiros preencheram a The Haunted House com 999 assombrações felizes, como a Thwilight Zone Tower of Terror se transformou em Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! De Jungle Cruise a Star Wars: Galaxy’s Edge, cada atração dos parques da Disney têm uma história mágica.

Turner & Hooch (Uma Dupla Quase Perfeita)

A vida do jovem e organizado delegado dos U.S. Marshals Scott Turner vira de cabeça para baixo quando ele herda Hooch, um cachorro desastrado e babão. Seu novo animal de estimação é irritante, mas ele acaba ajudando muito Scott a pegar criminosos, encontrar o amor e até resolver o mistério do último caso do pai de Scott.

Marvel Studios: Avante (Episódio 3)

‘Marvel Studios Avante’ é uma série documental imersiva que analisa a criação de novos programas e novos filmes da Marvel Studios. O terceiro episódio será sobre ‘Loki’.

Monstros no Trabalho (Episódio 4) Você viu?

A série acompanha a história de Tylor Tuskmon, um jovem monstro entusiasmado que se formou como o primeiro da turma na Universidade Monstros e sempre sonhou em ser um assustador. Mas, quando consegue um emprego na Monstros S.A, descobre que assustar não está mais na moda e que rir é o que importa. Tylor é então temporariamente transferido para a Monstros Instaladores Fortemente Treinados (MIFT), onde deve trabalhar ao lado de um grupo de mecânicos desajustados enquanto tenta se tornar um brincalhão.

Sexta-feira (23/07)

Brincando com Tubarões

“Brincando com Tubarões” mostra a vida da conservacionista da vida selvagem Valerie Taylor, uma lenda viva e verdadeira pioneira tanto em produções subaquáticas quanto no estudo de tubarões.

Dublê de Risco

Este documentário acompanha o dublê profissional Eddie Braun enquanto ele tenta uma das acrobacias mais perigosas da história. Pensando na aposentadoria e tendo sobrevivido há mais de três décadas de terríveis acidentes de carro, explosões, quedas e saltos que desafiam a morte, Eddie decide terminar sua carreira recriando o infame salto de foguete do Snake River Canyon, um evento televisivo audacioso que quase matou o homem que inspirou Eddie a se tornar um dublê profissional, Evel Knievel.

A Misteriosa Sociedade Benedict (Episódio 6)

Após vencerem uma competição por uma bolsa de estudos, quatro órfãos talentosos são recrutados pelo Sr. Benedict para uma missão perigosa para salvar o mundo de uma crise global conhecida como “A Emergência”. Reynie, Sticky, Kate e Constance precisam se infiltrar na Academia-Ouro da Vivência Vocacional para descobrir a verdade. Quando o diretor, Dr. Curtain, parece estar por trás dessa crise mundial, as crianças da Misteriosa Sociedade Benedict precisam criar um plano para derrotá-lo.

High School Musical: A Série: O Musical (Temporada 2 – Episódio 11)

Na segunda temporada de ‘High School Musical: A Série: O Musical’, os Wildcats de East High, que estão se preparando para apresentar ‘A Bela e a Fera’ como seu musical de primavera, confrontam a escola rival, North High, para vencer uma prestigiada e voraz competição de teatro estudantil. Perucas são arrancadas, lealdades são testadas e baladas são esgoeladas.

The Bad Batch (Episódio 13)

Nova série animada segue os clones experimentais de elite Os Malfeitos (que apareceu pela primeira vez em ‘Star Wars: The Clone Wars’), enquanto eles percorrem uma galáxia em rápida transformação.