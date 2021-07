Disney+: confira os lançamentos da semana na plataforma de streaming

Unsplash Confira o catálogo da semana Disney+

A semana do Disney+ foi marcada pela chegada do último episódio da primeira temporada de Loki . E a paciência finalmente recompensará os assinantes da plataforma de streaming, que podem assistir Cruella , filme centrado na personagem conhecida como a vilã da animação 101 Dálmatas da Disney. O longa, que no Premier Access estava disponível para aluguel por R$ 69,90, entrou no catálogo na sexta-feira (16).

O Disney+ atualiza sua lista de filmes, séries e documentários sempre às quartas e sextas, então tem para todos os gostos: documentários, animações e a continuação das séries que estão no ar. Confira:

14/07

Mistérios da Antiguidade com Albert Lin (Temporada 1)

‘Mistérios da Antiguidade com Albert Lin’ combina arqueologia de alta tecnologia, visuais de tirar o fôlego e exploração genuína para fazer descobertas arrebatadoras. Nossa abordagem ambiciosa aplica a digitalização 3D para alguns dos locais mais extraordinários da antiguidade.

Monstros no Trabalho (Episódio 3)

A série acompanha a história de Tylor Tuskmon, um jovem monstro entusiasmado que se formou como o primeiro da turma na Universidade Monstros e sempre sonhou em ser um assustador. Mas, quando consegue um emprego na Monstros S.A, descobre que assustar não está mais na moda e que rir é o que importa. Tylor é então temporariamente transferido para a Monstros Instaladores Fortemente Treinados (MIFT), onde deve trabalhar ao lado de um grupo de mecânicos desajustados enquanto tenta se tornar um brincalhão.

Loki (Episódio 6)

Em ‘Loki’, da Marvel Studios, o temperamental vilão Loki (Tom Hiddleston) retoma seu papel como o Deus da Trapaça nesta nova série, que ocorre após os eventos de ‘Vingadores: Ultimato’.

Tal Sydney, Tal Max (Temporada 2)

Situada nos dias atuais, com flashbacks dos anos 90, a vida gira em torno da estudante de ensino médio Sydney Reynolds, que mora com seu pai solteiro, Max, e sua avó progressista, Judy.

16/07

Cruella Você viu?

Emma Stone (‘La La Land’), vencedora do Oscar’, protagoniza ‘Cruella’ da Disney, um filme original em live-action sobre os primeiros dias de rebeldia de uma das vilãs mais notórias no cinema, e na moda, a lendária Cruella de Vil.

Par de Reis (Temporadas 1 a 3)

Boomer tenta seguir Brady, depois de saber que ele deixou a ilha para sempre, mas uma tempestade obriga-o a ficar. Essa tempestade afunda uma ilha próxima e seus habitantes fogem para Kinkow, incluindo seu rei Boz, que é o irmão trigêmeo perdido de Boomer. Boomer e Boz devem se conhecer e trabalhar juntos vivendo várias aventuras.

Caça às Nozes com Tico e Teco (Temporadas 1 e 2)

Acompanhe a noz saltante com Tico e Teco e suas muitas aventuras cheias de confusão! Os dois ajudam os amigos, Mickey, Minnie, Donald, Margarida, Pateta​ e Pluto e estão sempre de bom humor, não importa o que aconteça.

A Misteriosa Sociedade Benedict (Episódio 5)

Após vencerem uma competição por uma bolsa de estudos, quatro órfãos talentosos são recrutados pelo Sr. Benedict para uma missão perigosa para salvar o mundo de uma crise global conhecida como “A Emergência”. Reynie, Sticky, Kate e Constance precisam se infiltrar na Academia-Ouro da Vivência Vocacional para descobrir a verdade. Quando o diretor, Dr. Curtain, parece estar por trás dessa crise mundial, as crianças da Misteriosa Sociedade Benedict precisam criar um plano para derrotá-lo.

High School Musical: A Série: O Musical (Temporada 2 – Episódio 10)

Na segunda temporada de ‘High School Musical: A Série: O Musical’, os Wildcats de East High, que estão se preparando para apresentar ‘A Bela e a Fera’ como seu musical de primavera, confrontam a escola rival, North High, para vencer uma prestigiada e voraz competição de teatro estudantil. Perucas são arrancadas, lealdades são testadas e baladas são esgoeladas.

The Bad Batch (Episódio 12)

Nova série animada segue os clones experimentais de elite Os Malfeitos (que apareceu pela primeira vez em ‘Star Wars: The Clone Wars’), enquanto eles percorrem uma galáxia em rápida transformação.