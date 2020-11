Disney+ chega ao Brasil e movimenta mercado de streaming; compare as opções

Unsplash/Mika Baumeister Disney+ chega ao Brasil na próxima terça-feira

O Disney+ desembarca no Brasil na próxima terça-feira (17), e já vem movimentando o cenário do streaming nacional. Em um país liderado por Globoplay , Netflix e Amazon Prime Video , a plataforma do Mickey já chegou fazendo parcerias e varrendo dezenas de títulos dos catálogos das concorrentes.

Lançado nos Estados Unidos em outubro de 2019, o Disney+ une em um só serviço filmes e séries das franquias Disney , Pixar , Marvel , Star Wars e National Geographic . E um dos pontos mais fortes do catálogo do Disney+ é justamente a exclusividade sobre esses conteúdos.

Conteúdo exclusivo

Até bem pouco tempo, era possível encontrar títulos da Pixar, Marvel e Star Wars, por exemplo, na Netflix e no Prime Video , já que as plataformas mantinham contratos com a Disney. Agora, com a chegara do novo streaming no Brasil, esses filmes foram excluídos dos catálogos dos demais serviços .

E o conteúdo exclusivo é, na verdade, a estratégia mais clara adotada por todas as plataformas de streaming. Catálogo e preço são atrativos, mas são os filmes e séries originais que têm mantido os assinantes fiéis às suas plataformas de streaming preferidas.

De um lado, temos as gigantes do streaming , como a Netflix, produzindo conteúdo próprio. Do outro, as gigantes produtoras de conteúdo, como a Disney, criando suas próprias plataformas de streaming. No meio dessa guerra, o resultado é um mar de opções para os consumidores.

O streaming no Brasil



Aqui no Brasil, um dos fatores mais importantes para os consumidores decidirem qual plataforma de streaming irão assinar é o preço . De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa NZN Intelligence , 51% dos brasileiros escolhem o serviço de acordo com o valor cobrado.

E esse pode ser, inclusive, o maior motivo pelo qual o Prime Video tem crescido tanto no país. Segundo o mesmo relatório, o streaming da Amazon, que cobra R$ 9,90 mensais, cresceu mais que a Netflix no Brasil durante o período da pandemia de Covid-19 .

Ainda assim, a gigante continua na frente. Hoje, estima-se que a Netflix tenha cerca de 17 milhões de assinantes no Brasil, contra 10 milhões do Prime Video. A liderança, porém, continua com o Globoplay , que já atingiu os 20 milhões de pagantes.

Nesse cenário, o Disney+ chega já fazendo parceria com o maior. Globo e Disney anunciaram uma assinatura única para ambas as plataformas de streaming – confira aqui se o combo compensa para o seu uso .

E não foi só com Globoplay que o Disney+ se aliou. A nova plataforma já fez parcerias com Mercado Livre, Vivo, Bradesco, Next e outras empresas para alcançar um bom número de assinantes no Brasil.

Qual plataforma de streaming compensa mais?

Após o período promocional do Disney+ , que se encerra na próxima segunda-feira (16), a plataforma terá assinatura de R$ 27,90 mensais. O preço é próximo do praticado por Netflix e Globoplay , mais barato que Telecine Play e HBO Go e mais caro que Amazon Prime Video e Apple TV+ . Em resumo, a novidade se posiciona no meio do caminho.

Além do preço, porém, é preciso analisar os catálogos das plataformas de streaming – o que varia de acordo com o gosto de cada usuário. Abaixo, confira os principais serviços presentes no mercado brasileiro, o preço de suas assinaturas e os títulos mais chamativos.

Amazon Prime Video

Preço: R$ 9,90 mensais.

Principais títulos: This Is Us, The Office, The Boys, How I Met Your Mother, Game dos Clones e Alex Rider.

Apple TV+



Preço: R$ 9,90 mensais.

Principais títulos: For All Mankind, The Morning Show, Amazing Stories e Ted Lasso.

Globoplay

Preço: entre R$ 22,90 e R$ 49,90 mensais.

Principais títulos: The Good Doctor, Carcereiros, Modern Family, Assédio, Shippados, Desalma e Ilha de Ferro.

Netflix



Preço: entre R$ 21,90 e R$ 45,90 mensais.

Principais títulos: La Casa de Papel, Black Mirror, Stranger Things, Emily in Paris, Bom dia, Verônica, Friends, Anne with an E e The Crown.

Disney+



Preço: R$ 27,90 mensais.

Principais títulos: The Mandalorian, além de filmes da saga Star Wars, de Marvel, Pixar e os clássicos Disney.

HBO Go

Preço: R$ 34,90.

Principais títulos: Industry, todos os filmes de Harry Potter, Game of Thrones, Chernobyl, Gerg News e The Undoing.

Telecine Play