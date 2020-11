Disney+ chega a 73,7 mi de assinantes antes de estreia no Brasil

Unsplash/Marques Kaspbrak Disney+ ultrapassa os 70 milhões de assinantes

Ansioso pela chegada do Disney+ ao Brasil? A estreia do serviço de streaming está marcada para a próxima terça-feira (17) – mas no exterior, a plataforma completa um ano nesta quinta, e comemora o sucesso com mais de 73,7 milhões de assinantes – número que supera as projeções da própria empresa.

A previsão inicial da Disney era de que o serviço atingisse entre 60 milhões e 90 milhões nos primeiros cinco anos após o lançamento, mas com o cenário de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19 e o crescimento pela demanda de streaming ao redor do mundo, a companhia viu o número de clientes subir rapidamente.

Não por acaso, a empresa anunciou uma reorganização em suas produções para focar em filmes e séries via streaming. Outro braço de streaming da Disney, o Hulu , também cresceu, totalizando 36,6 milhões de membros nos Estados Unidos, e o ESPN Plus chega a 10,3 milhões.

Os resultados em termos de assinantes são expressivos, apesar de a Netflix ainda liderar com 195 milhões (sendo mais de 17 milhões no Brasil).

Estreia e parcerias do Disney+ no Brasil

O Disney+ já está em pré-venda no Brasil desde o dia 03 de novembro, com uma promoção para o plano anual, que sai a R$ 237,90. Após o dia 17, a assinatura custará R$ R$ 27,90 ao mês ou R$ 279,90 ao ano. Para contratar, basta acessar o site oficial do serviço.

A empresa também fechou parceria com outras marcas para promover o Disney+ no mercado nacional. Grandes nomes, como Mercado Livre, Vivo, Bradesco, Next e até a Globo, oferecem combos e descontos na assinatura.