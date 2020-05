Discursos lembram combate ao abuso sexual de menores

.

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 18 de maio, foi lembrado durante a sessão ordinária virtual dessa segunda-feira (18). Os deputados fizeram um minuto de silêncio, durante a sessão, em respeito às crianças e aos adolescentes vítimas deste tipo de crime.

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL) alertou para o alto número de casos no Espírito Santo. “Infelizmente, temos casos diários no nosso Estado. Somente para termos uma noção, os dados mais recentes do Disque 100 revelam que foram feitas, no primeiro semestre de 2019, 838 denúncias de violência contra crianças. Algo lamentável.”

A deputada Raquel Lessa destacou a importância de dar visibilidade à questão. “Nós temos dados triste de que anualmente mais de 250 mil crianças e adolescentes são vítimas de abuso sexual no país. E conforme dados do Unicef, na maioria dos casos o abusador se encontra no núcleo familiar. Um dado muito preocupante, principalmente no período de isolamento. Temos que ficar vigilante. Esse assunto precisa ser falado para as pessoas ficarem mais alertas. Faço um apelo para que as pessoas tenham coragem de denunciar. Disque 100 para denunciar. Temos que falar sim, temos que denunciar”, conclamou.

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído pela Lei Federal nº 9.970/2000, em alusão ao caso Araceli. No dia 18 de maio de 1973, a menina Araceli Cabrera Crespo, com 8 anos, foi raptada, drogada, estuprada, assassinada e carbonizada, em Vitória. Os acusados pelo crime, de famílias influentes do Estado, foram julgados e inocentados.

O deputado delegado Lorenzo Pazolini lamentou que uma das principais avenidas de Vitória leve o nome de um dos acusados do crime. “Hoje, fazem 47 anos desse crime nefastado contra a menina Araceli. Quero lamentar que na nossa capital nós ainda tenhamos uma avenida com o nome de um dos investigados suspeitos desse crime. Um fato absolutamente triste para o nosso estado ter uma importante avenida que leva o nome de um dos suspeitos do crime”, lembrou.

Já o parlamentar Bruno Lamas (PSB) citou a comenda Araceli Cabrera Crespo, criada por ele na Ales, para homenagear pessoas que se destacam em ações e medidas de combate à violência contra crianças e adolescentes no Espírito Santo. “Infelizmente, a pandemia nos impossibilita de realizar esse importante ato de reconhecimento daqueles que atuam na causa”.

Dia Nacional da Luta Antimanicomial

O Dia Nacional da Luta Antimanicomial, também celebrado em 18 de maio, foi citado pela deputada Iriny Lopes (PT) durante a sessão. “Hoje é o dia dedicado a saúde mental. Só em um hospital em Barbacena, naquele tempo ainda chamado de manicômio, tiveram mais de sessenta mil mortos. Gostaria de lembrar todas as vítimas dos abusos cometidos nos então manicômios”.

O Dia Nacional da Luta Antimanicomial foi criado em 1987, após a realização de dois eventos que marcaram os debates pela reforma do sistema psiquiátrico brasileiro: o Encontro dos Trabalhadores da Saúde Mental, em Bauru no estado de São Paulo, e a I Conferência Nacional de Saúde Mental, em Brasília.