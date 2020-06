Disco de Giulia Be conquista certificado de platina no Brasil

Giulia Be conquistou mais uma marca com o seu EP “solta”, lançado em maio. Dessa vez, a cantora conquistou o certificado de platina no Brasil, segundo informações da gravadora Warner Music . Isso quer dizer que Giulia vendeu o equivalente a 80 mil unidades do disco no país.

Reprodução/Instagram/@giuliabe Giulia Be, nova aposta do pop nacional





O EP, que foi o primeiro da carreira de Giulia, ultrapassou 232 milhões de streams no país em menos de um mês. Além disso, os clipes das faixas renderam 106 milhões de visualizações.

São seis canções autorais que compõe o EP, incluindo seu grande hit “menina solta” – que foi nº1 no Spotify em Portugal. Com o sucesso, a música ganhou uma versão em espanhol, ” Chiquita Suelta “, entrando na lista das mais tocadas das rádios no México , figurando na parada da Billboard Mexico Español Airplay.

As outras canções do EP, que tem produção de Paul Ralphes e Victor Waosão, são: “Recaída”, “se essa vida fosse um filme”, “(não) era amor”, “eu me amo mais” e “outro”.