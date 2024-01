Discentes do EAO participam de visita técnica ao Ciodes e 1º Batalhão

Foi realizada nesta terça-feira (23), uma visita técnica dos discentes do Estágio de Adaptação de Oficiais (EAO) ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), assim como à sede do 1º Batalhão, em Vitória.

A atividade fez parte da disciplina de Policiamento Ostensivo Geral I (POG), que proporciona aos 58 oficiais em formação do Quadro da Saúde a compreensão abrangente da dinâmica operacional que envolve o atendimento policial nas situações de emergência.

Os oficiais em formação foram recepcionados no auditório do Hospital da Polícia Militar (HPM), onde participaram de uma palestra com o subsecretário de Estado de Comando e Inovação, coronel André Có Silva, sobre o tema “A importância das inovações tecnológicas nas atividades de segurança púlica”.

Logo após teve início a visita técnica ao Centro de Operações do Ciodes, que possibilitou aos discentes uma visão abrangente das ações e operações realizadas pela PMES para uma resposta eficiente, permitindo que os oficiais da saúde estejam preparados para a integração interdisciplinar, contribuindo para a sinergia entre as áreas de saúde e segurança.

Na sede do 1º Batalhão, os oficiais foram recepcionados pelo comandante da unidade, tenente-coronel Esmeraldo Costa Leite, que forneceu uma imersão na realidade operacional, permitindo que os discentes visualizem as condições sob as quais as atividades de policiamento ostensivo ocorrem. Esse conhecimento é valioso para que possam adaptar suas práticas de saúde de acordo com o contexto específico da segurança pública no Espírito Santo.

A atividade proposta foi uma oportunidade para a integração das atividades finalísticas da Polícia Militar com a área de saúde, como afirmou o coordenador da disciplina de POG I, tenente-coronel Renato Cristelo de Moraes. “A compreensão mais ampla da realidade operacional, aliada à integração entre as áreas de saúde e segurança, contribuirá significativamente para a preparação desses profissionais”.

Tal experiência se mostra importante, considerando as múltiplas responsabilidades que os discentes do EAO estarão desenvolvendo quando no exercício de sua atividade funcional, como destacou o comandante-geral, coronel Douglas Caus. “Além de somar para sua percepção institucional, a experiência operacional agregará valor para que esses oficiais possam entender a rotina do policial militar que atua na atividade fim”.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES