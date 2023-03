Dirigentes do UB e PP se encontram em Las Vegas para debater federação

Reprodução: Flickr – 28/10/2022 ACM Neto (União Brasil)





Lideranças do PP e do União Brasil se reuniram nesta semana para negociar a federação dos dois partidos. As últimas conversas foram realizadas em Las Vegas , nos Estados Unidos, e contou com a presença de Ciro Nogueira , Arthur Lira , ACM Neto , Antônio Rueda e Elmar Nascimento .

Segundo informações divulgadas pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, as reuniões na cidade norte-americana fizeram com que as negociações avançassem muito, conforme revelou um dos participantes das conversas. No entanto, ainda há pequenos detalhes que precisam ser resolvidos.

O impasse é como será feita a distribuição de cargos dentro da federação. Inicialmente, foi defendido por alguns caciques das duas siglas que uma dupla fosse escolhida para presidir a aliança. A ideia era que cada legenda indicasse um nome para representá-la.

Agora a federação terá que ter um único presidente, um vice, um secretário e um tesoureiro. A escolha dos nomes para ocupar cada cargo ainda será debatida nos próximos dias.

Com a união, a bancada contará com 108 deputados, ultrapassando o PL, que conta com 99 parlamentares. No Senado, o grupo conta com 15 membros, sendo a segunda maior bancada, perdendo apenas para o PSD, com 16 senadores.

A junção das legendas alavanca os interesses políticos no Congresso Nacional e as pressões sobre o governo para a entrega de cargos.

Governo Lula torce pela federação

O governo Lula acredita que a federação poderá fazer com que o PP faça parte da base governista. Atualmente, o União Brasil conta com três ministros e possui cerca de 70% dos parlamentares apoiando os projetos do Executivo federal.





