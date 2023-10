Diretoria de Saúde promove evento sobre o “Outubro Rosa”

A Diretoria de Saúde (DS) da Polícia Militar promove na próxima segunda-feira (16) palestras alusivas à campanha do “Outubro Rosa”. O evento será realizado a partir das 09h, no auditório do Hospital da Policia Militar. O evento é aberto ao público.

No mês dedicado à prevenção ao câncer de mama, a DS promove um evento com as palestras cujos os temas são: Prevenção do câncer de mama e colo uterino e Saúde feminina à luz do autocuidado.

