Diretoria de Educação realiza reunião pedagógica com docentes do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais 2025-2027

Na tarde desta segunda-feira (07), foi realizada, no auditório do Quartel do Comando-Geral (QCG), a reunião pedagógica com os docentes do primeiro ano do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da turma 2025-2027. O encontro, promovido pela Diretoria de Educação da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e pela Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM/ES), reuniu professores e equipe pedagógica com o objetivo de alinhar diretrizes e práticas educacionais do novo ciclo formativo.

Reconhecido como curso de bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, o CFO possui carga horária de 3.691 horas e duração de três anos em período integral. Destinado a candidatos aprovados em concurso público com ensino médio completo, o curso tem como finalidade preparar futuros oficiais para atuarem com excelência na gestão técnico-operacional da polícia ostensiva e na preservação da ordem pública.

Durante a reunião, foram apresentados os principais elementos do Projeto Pedagógico do Curso, cuja estrutura é aprovada pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE-ES). A matriz curricular contempla áreas teóricas, práticas, jurídicas, técnicas e integradoras, além de atividades complementares e de conduta profissional — aspecto essencial da formação militar.

Destacou-se também a rotina diferenciada dos alunos, cuja dedicação exclusiva às atividades curriculares é tratada como ato de serviço. A conduta profissional dos discentes será acompanhada pelos docentes ao longo de toda a formação, com base nas normativas escolares e disciplinares da PMES. A reunião reforçou ainda a importância da adoção de metodologias ativas de ensino e de processos avaliativos criteriosos.

Por fim, o encontro marcou o início de um processo colaborativo fundamental entre professores e corpo técnico-administrativo, reafirmando o compromisso da PMES com a excelência na formação policial-militar.

