Diretor-Geral recebe embaixador japonês em visita à sede da PF

Brasília/DF. O Diretor-Geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, recebeu nesta quinta-feira (26/2) o Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Japão no Brasil, Yasushi Noguchi, em visita de cortesia realizada na sede da instituição, em Brasília.

A reunião, solicitada pela Embaixada do Japão, teve como objetivo a apresentação formal do Embaixador Noguchi, em razão de sua recente chegada ao país. Durante o encontro, a pedido do diplomata, o Diretor-Geral realizou breve exposição sobre as atribuições constitucionais da Polícia Federal, destacando sua atuação no enfrentamento ao crime organizado transnacional, na cooperação internacional e na segurança de fronteiras.

Na oportunidade, foi ressaltada a recente abertura da Adidância da PF no Japão, medida que fortalece os canais diretos de interlocução entre as instituições e amplia as possibilidades de cooperação bilateral.

Além do embaixador, participaram da reunião, pela parte japonesa, a Adida Policial Kana Tachi e o Assistente Executivo Leonardo Verdade. O Diretor-Geral esteve acompanhado do Diretor de Cooperação Internacional, Delegado de Polícia Federal Felipe Seixas, e da Chefe da Divisão de Relações Internacionais, Vanessa de Souza.

Coordenação-Geral de Comunicação Social

[email protected]

(61) 2024-8142

Fonte: Polícia Federal