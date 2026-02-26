Connect with us

Polícia Federal

Diretor-Geral recebe embaixador japonês em visita à sede da PF

Published

1 hora ago

on

Brasília/DF. O Diretor-Geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, recebeu nesta quinta-feira (26/2) o Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Japão no Brasil, Yasushi Noguchi, em visita de cortesia realizada na sede da instituição, em Brasília.

A reunião, solicitada pela Embaixada do Japão, teve como objetivo a apresentação formal do Embaixador Noguchi, em razão de sua recente chegada ao país. Durante o encontro, a pedido do diplomata, o Diretor-Geral realizou breve exposição sobre as atribuições constitucionais da Polícia Federal, destacando sua atuação no enfrentamento ao crime organizado transnacional, na cooperação internacional e na segurança de fronteiras.

Na oportunidade, foi ressaltada a recente abertura da Adidância da PF no Japão, medida que fortalece os canais diretos de interlocução entre as instituições e amplia as possibilidades de cooperação bilateral.

Além do embaixador, participaram da reunião, pela parte japonesa, a Adida Policial Kana Tachi e o Assistente Executivo Leonardo Verdade. O Diretor-Geral esteve acompanhado do Diretor de Cooperação Internacional, Delegado de Polícia Federal Felipe Seixas, e da Chefe da Divisão de Relações Internacionais, Vanessa de Souza.

Coordenação-Geral de Comunicação Social
[email protected]
(61) 2024-8142

Fonte: Polícia Federal

Comente Abaixo
Related Topics:
Política2 minutos ago

Sessão reforça papel do comércio exterior para o desenvolvimento do ES

Vinte e quatro pessoas foram homenageadas pela Assembleia Legislativa (Ales) por seu trabalho no segmento do comércio exterior. Elas receberam...
Estadual32 minutos ago

Governo do Estado concede maior honraria à pesquisadora da polilaminina

O Governo do Estado concedeu a Comenda Jerônymo Monteiro, Ordem Grã-Cruz, à bióloga e pesquisadora Tatiana Sampaio, na tarde desta...
Política32 minutos ago

Assembleia presta homenagem à equipe que pesquisa polilaminina

A Assembleia Legislativa (Ales) homenageou nesta quinta-feira (26) a cientista brasileira Tatiana Sampaio e toda a equipe responsável pelos estudos...
Polícia Federal1 hora ago

Diretor-Geral recebe embaixador japonês em visita à sede da PF

Brasília/DF. O Diretor-Geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, recebeu nesta quinta-feira (26/2) o Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Japão...
Policial3 horas ago

Polícia Civil apreende suspeito de homicídio em Marataízes

Nessa quarta-feira (25), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, apreendeu...
Policial3 horas ago

PCES presta apoio à PCERJ em operação contra facção criminosa que atuava no tráfico interestadual de armas e drogas  

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), prestou...
Policial3 horas ago

Ações do BME resultam em apreensões de drogas em Cariacica e Vitória

No decorrer desta semana, o Batalhão de Missões Especiais (BME) realizou novas ações operacionais em municípios de Cariacica e Vitória,...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1440 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa4 semanas ago

FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus2 dias ago

ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial

Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
São Mateus3 dias ago

Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025

Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
São Mateus3 dias ago

Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista

O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...

Regional

Regional4 horas ago

Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil

Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo,...
Regional4 horas ago

Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101 no Norte do ES

Um motociclista morreu após colidir de frente com um caminhão no km 164 da BR-101, em Linhares, no Norte do...
Regional4 horas ago

Trabalhadora rural morre atropelada por ônibus escolar em Linhares

Rosimere Pinto da Silva, de 53 anos, seguia para o primeiro dia de trabalho em uma fazenda da região; alunos...

Estadual

Estadual4 horas ago

Nova variedade de banana do Incaper é lançada em Alfredo Chaves

A banana Ambrosia, nova cultivar do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) foi lançada na tarde...
Estadual4 horas ago

Banestes alcança lucro líquido recorde de R$ 413 milhões no resultado anual de 2025

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) divulgou, nesta terça-feira (24), os resultados do exercício do ano de 2025....
Estadual4 horas ago

Inscrições prorrogadas para concurso de professor da Fames com salários de até R$ 10.062

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) prorrogou as inscrições para o concurso de docentes em diversas áreas de...

Nacional

Nacional4 horas ago

Pai denuncia mãe que torturou filha e expôs bebê nu em rede social

A mulher, de 23 anos, disse que castigou a própria filha por ela ter brigado com a irmã mais nova,...
Nacional4 horas ago

Advogado e companheiro são presos por estuprar criança autista

Eles também teriam abusado de uma criança de quatro anos e aliciado outras, que estudavam em uma escola ao lado...
Nacional5 horas ago

Traficantes tentam decepar braços de adolescente grávida

Motivação do crime cometido em Belo Horizonte pode ter relação com dívidas relacionadas ao tráfico de drogas Uma menina de 14...

Policial

Policial3 horas ago

PM realiza importante apreensão em Rio Bananal

Nessa quarta-feira (25), às 14h20, durante patrulhamento no bairro São Jorge Tiradentes, em Rio Bananal, policiais abordaram um indivíduo suspeito...
Policial3 horas ago

Deic de Aracruz conclui inquéritos sobre furtos qualificados a comércios

Nesta quinta-feira (26), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de...
Policial3 horas ago

DRFV cumpre mandado de prisão preventiva e apreende arma com numeração raspada na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), com...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento4 horas ago

Maisa curte jantar em Milão e aposta em look fashionista: ‘Construindo memórias’

A atriz e apresentadora Maisa, de 23 anos, segue aproveitando dias de descanso na Itália. Na noite de quarta-feira (25),...
Entretenimento4 horas ago

Mel Maia exibe tatuagens e marquinhas em fotos de biquíni e esquenta a web

A atriz Mel Maia voltou a chamar a atenção dos seguidores ao compartilhar uma nova sessão de fotos de biquíni...
Entretenimento4 horas ago

Juliana Bonde provoca seguidores com foto ousada em meio à natureza

A cantora Juliana Bonde voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar um clique ousado que rapidamente repercutiu entre os...

POLÍTICA

Política4 horas ago

Curso de proteção de autoridade tem aulas práticas

O que há em comum entre os assassinatos de Abraham Lincoln, em 1865; do arquiduque Francisco Ferdinando, que deflagrou a...
Política8 horas ago

Deputada pede núcleo no Samu para atender casos de saúde mental

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) encaminhou ao governo do Estado a Indicação 1.128/2025, de autoria da deputada Camila...
Política10 horas ago

Projeto reconhece arte bauernmalerei como manifestação cultural

A pintura bauernmalerei tem origem germânica e comunidades e descendentes no Espírito Santo fazem das pinceladas que lembram vírgulas uma...

Esportes

Esportes20 horas ago

Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão

O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o...
Esportes20 horas ago

Grêmio bate Atlético-MG de virada e afunda Galo no Z4

O Grêmio mostrou resiliência e inteligência para aproveitar a vantagem numérica ainda no primeiro tempo e garantiu uma importante vitória...
Esportes20 horas ago

Inter e Remo empatam no Mangueirão e seguem sem vencer no Brasileirão

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro reservou mais um capítulo de frustração para Internacional e Remo. Em duelo realizado no...

Mais Lidas da Semana