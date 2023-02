Diretor-Geral empossa novo Superintendente Regional da PF no RJ

​Rio de Janeiro/RJ – O novo Superintendente Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Delegado Leandro Almada da Costa, tomou posse na tarde desta segunda-feira (06/02). A cerimônia aconteceu no Auditório Principal da Superintendência da PF no Rio de Janeiro e contou com a presença do Diretor-Geral da PF, Andrei Augusto Passos Rodrigues. O novo superintendente substitui o delegado Ivo Roberto Costa da Silva.

O termo de posse foi assinado pelo Diretor-Geral, Andrei Augusto Passos Rodrigues e pelo empossando. Seguindo os ritos da cerimônia de posse, o último Superintendente da PF no Rio, delegado Ivo Roberto Costa da Silva, transmitiu os princípios fundamentais da Polícia Federal ao já empossado novo Superintendente, delegado Leandro Almada da Costa. Esse ato representa o compromisso do novo Superintendente em respeitar, preservar, difundir e fazer cumprir os princípios.

Em seu discurso de posse, Leandro Almada da Costa agradeceu especialmente ao Diretor-Geral pela honra de confiar a ele o comando da Superintendência Regional da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro e afirmou que será o maior desafio profissional de sua carreira. “Me dedicarei ao máximo com a minha nova equipe para entregar o nosso melhor e conduzir a Polícia Federal do Rio de Janeiro com o padrão de qualidade e profissionalismo que a sociedade sempre espera de nós”. Reforçou ainda que a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro continuará priorizando o combate ao desvio de recursos públicos, identificando e responsabilizando agentes políticos que traem a confiança do eleitor.

O Diretor-Geral, em discurso, lembrou que essa é a primeira cerimônia de posse de Superintendentes Regionais da sua gestão, após um início de jornada extremamente atípico e desafiador. Destacou a importância da autonomia investigativa e da gestão das investigações policiais e afirmou que todas as investigações da PF deverão ser coordenadas com o trinômio qualidade da prova, autonomia investigativa e responsabilidade. Por fim, agradeceu ao Delegado Almada por ter aceitado o convite de integrar a nova gestão e declarou ter certeza de que a Superintendência do Rio de Janeiro está em excelentes mãos.

Natural do Rio de Janeiro, Leandro Almada da Costa iniciou sua carreira na Polícia Federal em 2008, como Delegado de Polícia Federal no Núcleo de Operações da Superintendência da PF no Amazonas. Na descentralizada, em Manaus, teve a oportunidade de atuar também como Chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e como Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado. Almada atuou ainda como Coordenador de Ensino da Academia Nacional de Polícia, como Superintendente Regional de Polícia Federal do Estado do Amazonas e, até a presente data, ocupava o cargo de Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado da Bahia.

O dispositivo de honra foi formado pelo Secretário do Gabinete de Segurança Institucional do Rio de Janeiro, Evandro Guimarães de Souza; Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Desembargador Guilherme Calmon; Vice-diretor do Foro da Justiça Federal no Rio de Janeiro, Juiz Silvio Wanderley do Nascimento Lima; Procuradora chefe da República no Rio de Janeiro Substituta, Carmem Santana; Vice-Almirante Comandante do Primeiro Distrito Naval, Eduardo Machado Vastos; Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, Ricardo Andrade Saadi; e pelo ex-superintendente Regional da PF no Rio, Ivo Roberto Costa da Silva.

Participaram também do evento outras autoridades civis e militares, representantes do Governo Federal, Estadual, da Prefeitura Municipal do Rio, parlamentares, membros do Judiciário, do Ministério Público e das Forças Armadas, servidores da PF e das demais forças de segurança, colaboradores, instituições parceiras, representantes de entidades de classe, imprensa, familiares do empossando e convidados.

