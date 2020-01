Diretor Geral da PRF disponibiliza helicóptero para auxiliar o estado em razão das enchentes

A aeronave Bell 407 ficará a disposição do Estado durante o mês de janeiro

O Diretor Geral da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Marcos Furtado e o Superintendente Regional da PRF, Amarilio Luiz Boni, estiveram com o governador Renato Casagrande no município de Castelo na tarde desta terça-feira (28).

Durante o encontro, Furtado colocou à disposição do governo uma aeronave (helicóptero Bell 407) para auxiliar nos trabalhos que vêm sendo efetuados nos municípios afetados pelas fortes chuvas que vem atingindo o Espírito Santo no decorrer do mês de janeiro.

Em visita ao Espírito Santo para inaugurar uma nova Unidade Administrativa no município de Linhares, o Diretor Geral afirmou que devido o momento de atenção que o Estado enfrenta disponibilizaria a aeronave como um esforço contínuo da PRF. “Deixaremos a aeronave à disposição para atender as necessidades da população afetada pelas fortes chuvas”, afirmou Furtado.