Diretor-Geral dá posse a Superintendente Regional da PF em São Paulo

São Paulo/SP. O Delegado de Polícia Federal Rogério Giampaoli tomou posse nesta manhã como Superintendente da Polícia Federal em São Paulo. A posse ocorreu na manhã desta terça-feira (7/2).

A cerimônia foi realizada no Auditório Principal da Sede da PF no estado e contou com a presença do Diretor-Geral (DG) da Corporação, Andrei Augusto Passos Rodrigues. O novo dirigente estadual sucede o delegado Rodrigo Piovesano Bartolomei.

O termo de posse foi assinado pelo DG e pelo empossando. Seguindo os ritos da cerimônia de posse, o último Superintendente Regional em São Paulo transmitiu os princípios fundamentais da PF ao delegado Giampaoli. Esse ato representa o compromisso do novo Superintendente em respeitar, preservar, difundir e fazer cumprir os princípios basilares da Instituição.

Em seu discurso de posse, Rogério Giampaoli “agradeceu especialmente ao Diretor-Geral a indicação para chefiar a tão importante unidade da PF e a confiança depositada”. Ressaltou ser um grande desafio administrar a maior Superintendência do país e pontuou que a parceria com outras instituições foi uma marca em sua carreira e que continuará sendo na sua gestão que se inicia.

Em sua fala, o Diretor-Geral destacou a importância de São Paulo para a Polícia Federal e o país e lembrou que liderar esta Superintendência é tarefa difícil e complexa, para a qual o novo dirigente está muito bem-preparado, haja vista ser um grande conhecedor das peculiaridades e responsabilidades do Estado.

Rogério Giampaoli iniciou sua carreira na Polícia Federal há 20 anos, no cargo de Delegado. Chefiou as Delegacias de Polícia Federal nas cidades paulistas de Jales, Araçatuba e Sorocaba. Também foi chefe do Núcleo de Inteligência e da Unidade de Combate a Crimes Violentos da Delegacia de Polícia Federal em Campinas/SP. Foi Coordenador do Comando de Operações Táticas e Coordenador-Geral de Inteligência e Contrainteligência da Secretaria Ordinária de Segurança de Grandes Eventos.

Além do diretor-geral, estiveram presentes: o Secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite; a Presidente do Tribunal Regional Federal da 3 ª Região, desembargadora Marisa Santos; o Diretor do Foro da Justiça Federal, Márcio Ferro Catapani; o Procurador Chefe da Procuradoria da República em São Paulo, Marcos Ângelo Grimone; o Comandante da Segunda Região Militar, General de Divisão Pedro Montenegro.

Participaram ainda outras autoridades civis e militares, representantes dos Governos Federal, Estadual e Municipal de São Paulo, parlamentares, membros do Judiciário, do Ministério Público e das Forças Armadas, servidores da PF e das demais forças de segurança, colaboradores, instituições parceiras, representantes de entidades de classe, imprensa, familiares do empossando e convidados.

Coordenação-Geral de Comunicação Social

(61) 2024-8142

[email protected]