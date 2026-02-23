Diretor-geral da PF participa de encontro com o presidente da Coreia do Sul

Seul/Coreia do Sul. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reuniu-se, nesta segunda-feira (23/2), com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, ao lado do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em agenda oficial realizada na capital sul-coreana, durante uma cerimônia de assinatura de atos.

Mais cedo, o diretor-geral havia se reunido com o comissário-geral interino da Agência Nacional de Polícia da Coreia (Korean National Police Agency – KNPA), Yoo Jae Seong, ocasião em que ambos assinaram um plano estratégico com metas de cooperação para os próximos quatro anos, além de acordos setoriais, entre eles o Memorando de Entendimento (MdE) firmado entre a Polícia Federal e a KNPA.

O encontro teve como objetivo estreitar os laços de cooperação policial entre a Polícia Federal e a agência policial da Coreia do Sul.

Os instrumentos firmados estabelecem diretrizes para o fortalecimento da cooperação bilateral, com foco no enfrentamento da criminalidade organizada transnacional, no intercâmbio de informações e na capacitação técnica.

