Diretor-geral da PF participa da abertura da II Conferência Nacional de Segurança Pública 2026, em Brasília
Brasília/DF. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, participou, nessa terça-feira (3/3), da cerimônia de abertura da II Conferência Nacional de Segurança Pública – iLab-Segurança 2026 –, realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília/DF.
A conferência é promovida pelo Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp) e pelo Instituto Laboratório Estratégico em Segurança Pública (iLab Segurança), reunindo autoridades, especialistas e representantes das instituições de segurança pública de todo o país. O evento segue até o dia 6 de março.
Nesta edição, os debates concentram-se no enfrentamento ao crime organizado nos setores produtivos, com foco na asfixia econômica de atividades ilícitas e no fortalecimento da cooperação entre instituições públicas e setor privado. A programação inclui, ainda, a XCVIII Reunião Ordinária do Consesp, consolidando o encontro como espaço de articulação estratégica e diálogo institucional.
Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus
Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta
O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
Homem desaparece ao tentar buscar embarcação em rio no interior de São Mateus
Um homem, cuja identidade e idade não foram informadas, desapareceu após sair de casa na manhã de segunda-feira (2), na...
Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES
Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Bebê morre afogado em represa no quintal de casa no Noroeste do ES
Caso ocorreu na manhã de domingo (1º), na região do Poção Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu...
Kleber Andrade recebe jogos de Rio Branco e Desportiva pela Copa do Brasil
As equipes capixabas seguem representando o Espírito Santo na Copa do Brasil e entram em campo, nesta quarta-feira (04) e...
Capixabas conquistam 17 medalhas na Seletiva Nacional e no Grand Slam de Taekwondo
Atletas capixabas conquistaram 17 medalhas para o Espírito Santo nas disputas da Seletiva Nacional Aberta e do Grand Slam de...
Sedu lança Portal de Questões
Em meio às transformações digitais que vêm impactando a educação, a Secretaria da Educação (Sedu) lançou, nessa terça-feira (03), uma...
Polícia prende ator José Dumont por estupro de vulnerável no Rio
Dumont teria levado para o apartamento um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que trabalhava nas proximidades do...
Homem invade casa, tenta estuprar mulher e foge totalmente nu
Após o crime, vizinhos da vítima correm atrás so suspeito para agredi-lo. Caso ocorreu na zona rural do Ceará Um...
VÍDEO | Festa em flutuante tem dança ousada entre participantes
Uma apresentação considerada ousada durante uma festa em um flutuante, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus, viralizou...
PCES prende suspeito de estupro de vulnerável em Aracruz
A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz,...
Ação conjunta resulta na prisão de condenado por homicídio na Serra
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Interestadual e Capturas (Supic), cumpriu, na manhã...
Operação Nacional Mulheres 2026 mobiliza forças de segurança no Espírito Santo
No dia 19 de fevereiro teve início a Operação Nacional Mulheres 2026, uma mobilização em âmbito nacional voltada ao enfrentamento...
Fred Bruno exibe coleção com 222 pares de tênis em sala especial: ‘Coleção de milhões’
Fred Bruno, de 36 anos, revelou que possui 222 pares de tênis e mostrou aos seguidores a sala especial que...
Ricardo Vianna se declara após mergulho de Lexa em Arraial do Cabo: ‘Orgulho’
O ator Ricardo Vianna usou as redes sociais para se declarar à esposa, a cantora Lexa, após acompanhá-la em um...
Paula Fernandes curte dias de descanso em Fernando de Noronha e celebra: ‘Merecido’
Paula Fernandes, de 41 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (3), para dividir com os seguidores momentos de descanso...
Saúde mental da população rural é alvo de projeto na Assembleia
A Comissão de Justiça analisa proposta do deputado Coronel Weliton (PRD) para instituir o Programa Estadual de Promoção da Saúde...
Segurança e saúde pública no ES pautam Tribuna Popular desta quarta
A Tribuna Popular desta quarta-feira (4) abriu espaço para que convidados abordassem dois temas: o funcionamento do sistema que reúne...
Projeto proíbe manifestação político-partidária em eventos
A Comissão de Justiça analisa proposta que proíbe manifestações político-partidárias em eventos oficiais realizados pela administração pública direta ou indireta...
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal
Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...
