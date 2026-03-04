Diretor-geral da PF participa da abertura da II Conferência Nacional de Segurança Pública 2026, em Brasília

Brasília/DF. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, participou, nessa terça-feira (3/3), da cerimônia de abertura da II Conferência Nacional de Segurança Pública – iLab-Segurança 2026 –, realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília/DF.

A conferência é promovida pelo Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp) e pelo Instituto Laboratório Estratégico em Segurança Pública (iLab Segurança), reunindo autoridades, especialistas e representantes das instituições de segurança pública de todo o país. O evento segue até o dia 6 de março.

Nesta edição, os debates concentram-se no enfrentamento ao crime organizado nos setores produtivos, com foco na asfixia econômica de atividades ilícitas e no fortalecimento da cooperação entre instituições públicas e setor privado. A programação inclui, ainda, a XCVIII Reunião Ordinária do Consesp, consolidando o encontro como espaço de articulação estratégica e diálogo institucional.

Fonte: Polícia Federal