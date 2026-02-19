Diretor-Geral da PF é recebido no Central Bureau of Investigation (CBI) da Índia

Nova Délhi/Índia – O Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, integra a comitiva presidencial brasileira em viagem oficial à Índia. As agendas vão de 17 a 22 de fevereiro e também incluem, por parte da PF, reuniões institucionais como a realizada à sede da Central Bureau of Investigation (CBI).

Andrei foi recebido pelo Diretor-Geral do órgão indiano, Praveen Sood. Na ocasião, foram tratados temas de cooperação policial internacional, intercâmbio de capacitação, combate a crimes cibernéticos e financeiros, além do uso de tecnologia e outras iniciativas conjuntas. Na oportunidade, também foi discutida a proposta de assinatura de um acordo de cooperação entre as instituições.

Andrei Rodrigues está na Índia em função da sexta visita do Presidente Lula ao país asiático, reforçando a parceria estratégica entre as nações e retribuindo a visita do primeiro-ministro Narendra Modi ao Brasil no ano anterior. A agenda em Nova Délhi tratará de diplomacia política com forte viés tecnológico e comercial, destacando-se a 2ª Cúpula de Impacto da Inteligência Artificial (18 e 19/2), a Reunião Bilateral com Narendra Modi (21/2) e o Fórum Empresarial Brasil-Índia (21/2).

