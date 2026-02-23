Connect with us

Polícia Federal

Diretor-geral da PF é recebido na Korean National Police Agency (KNPA)

Seul/Coreia do Sul. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi recebido, nesta segunda-feira (23/2), pelo comissário-geral interino da  Agência Nacional de Polícia da Coreia (Korean National Police Agency – KNPA), Yoo Jae Seong, em agenda oficial realizada na capital sul-coreana.

Durante o encontro, os dirigentes assinaram um plano estratégico com metas de cooperação para os próximos quatro anos, além de acordos setoriais, entre eles, o Memorando de Entendimento (MdE) entre a Polícia Federal e a KNPA.

Os instrumentos firmados estabelecem diretrizes para o fortalecimento da cooperação bilateral, com foco no enfrentamento da criminalidade organizada transnacional, no intercâmbio de informações e na capacitação técnica.

Após a assinatura do plano estratégico, as autoridades dirigentes participaram de um almoço institucional, ocasião em que foram aprofundados temas relacionados ao aprimoramento da cooperação internacional e ao desenvolvimento de programas de capacitação interinstitucional.

A Korean National Police Agency, também conhecida como Polícia Nacional da Coreia (KNPA), é a principal organização policial da Coreia do Sul, subordinada ao Ministério do Interior e Segurança. Com sede em Seodaemun, Seul, a instituição conta com um efetivo estimado em 135 mil policiais e desempenha papel central na segurança pública do país.

Fonte: Polícia Federal

