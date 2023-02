Diretor-Geral convida para posse do Superintendente da PF no Amazonas

Manaus/AM. O Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, convida para a solenidade de posse do Delegado de Polícia Federal, Umberto Ramos, no cargo de Superintendente Regional da Polícia Federal no Amazonas.

Local: Auditório do Ministério Público Estadual

Avenida Coronel Teixeira, nº 7995 – Manaus/AM

Data: Quarta-feira, 1º de março de 2023

Hora: 11 horas

Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

Contato: (92) 3655-1563 / 98213-0105

E-mail: [email protected]