Diretor de “Batman”, Joel Schumacher morre aos 80 anos de idade

Reprodução Tatá Werneck





Tatá Werneck se disponibilizou a pagar os boletos de uma seguidora que se queixou de estar individada. Tudo começou com uma postagem da humorista que, para criticar a falha do governo brasileiro no combate à pandemia do novo coronavírus, compartilhou no Instagram um meme que compara o Brasil ao navio Titanic afundando.





“É só um icebergzinho, não tô vendo ninguém morrendo afogado aqui, pessoal só fala do tanto que afundamos, mas olha o quanto subimos”, dizia a imagem. Nos comentários da publicações, uma internauta pediu para que Tatá parasse de julgar os outros a partir de sua própria realidade. “Sai da caixinha! Tem gente morrendo de depressão. Cada um sabe onde seu calo aperta! Faz a sua parte e fique em casa, mas de uma vez por todas pare de julgar os outros”, escreveu.

Uma outra seguidora, chamada Kesya Estrela, concordou, alegando que estava com vários boletos chegando sem ter como pagar. “Mensalidade escolar, aluguel, prestações do cartão (essas são minhas responsabilidades), e ninguém tá nem aí se o mundo tá em crise, eles querem que eu quite minhas dívidas e pronto”, falou. Tatá se comoveu e respondeu Kesya, afirmando que pagaria suas dívidas: “Eu quito, mandei mensagem”.

alguma Tatá Werneck online pra quitar minhas dívidas? pic.twitter.com/fA5RskcAU1 — mundinho jennie br ⁰⁶²⁶ (@jrmutano) June 22, 2020





Ainda na mesma publicação, outra seguidora comentou sobre as desigualdades sociais nos estragos causados pela pandemia. “Os artistas e ricos já estariam no bote salva-vidas e o resto dos brasileiros afundando, realmente faz todo o sentido”, comentou. “Ah eh! Faltou acrescentar essa!”, concordou Tatá.