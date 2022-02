Diretor de ‘A Fazenda’ alfineta marasmo do BBB: “Bora trocar a Disney”

Divulgação Diretor da Record alfinetou BBB





Rodrigo Carelli, diretor de “A Fazenda”, criticou o “BBB 22” na manhã desta quinta-feira (2) de maneira indireta.

O diretor do principal concorrente do reality da Globo anunciou no Twitter que a Record TV está preparando mais uma edição do reality “Power Couple Brasil” para que os telespectadores troquem o “marasmo” do “BBB” por um jogo mais atrativo.

“Entediado com esse marasmo? Nem vai precisar esperar a Fazenda! Em breve, tem Power Couple, na Recordtv”, disse Carelli, que também é diretor do reality de casais.

Referência no entretenimento da Record, Carelli garantiu que o Power Couple terá pouca paz para não virar “Disney”. “Com muito amor, mas pouca paz. Bora trocar a Disneylândia, pela Powerlândia”, completou.

🙄 Entendiado com esse marasmo? Nem vai precisar esperar a Fazenda! Em breve, tem Power Couple, na Recordtv! Com muito amor, mas pouca paz 💪🏼 🔥 💥 #powercouple Bora trocar a Disneylândia, pela Powerlândia! #powercouple — Rodrigo Carelli (@rocarelli) February 2, 2022





Os internautas se divertiram com a alfinetada. “Corta pra setembro, para começar a fazendinha logo”, disse uma fã. “Temos que admitir que ele é ousado”, analisou outro. “O último power foi muito bom, coloque pessoas não tão conhecidas que possam nos surpreender”, pediu um fã.