Diretor da RedeTV! quase perde o filho por “imperícia médica”

O superintendente de jornalismo da RedeTV! , Franz Vacek contou nas redes sociais que seu filho, de 4 anos, Paulo César Costa Vacek correu risco de morte depois de uma cirurgia feita por erro médico e quase perdeu a visão de um dos olhos.

Leia também: Jornalista da RedeTV! vira correspondente em NY e acaba demitida pela emissora

arrow-options Reprodução/Facebook Franz Vacek e o filho Paulo Vacek

A situação aconteceu no pronto-socorro do Hospital Samaritano, zona oeste de São Paulo, logo depois de acidente doméstico com o pequeno. “O Paulinho, no domingo, resolveu pular de uma cadeira para a outra para ver o irmão no berço e se desequilibrou, bateu o supercílio e sangrou bastante”, disse o jornalista da RedeTV! .

Leia também: RedeTV! copia Globo e promove demissões em massa na emissora, diz site

“Chegando no pronto-socorro, a pediatra falou que ‘era coisa muito simples, mas vai precisar tomar um ponto’. Ela me passou duas opções: ou tomava o ponto e teria de anestesiar com anestesia local, ou um procedimento muito mais simples, e que não teria que retirar os pontos depois, que seria uma cola cirúrgica. Obviamente optei pela cola que seria indolor”, afirmou Vacek.

Segundo o jornalista , o hospital ofereceu a possibilidade de um cirurgião plástico realizar o procedimento, o que demoraria cerca de duas horas. Franz Vacek então optou pelo médico plantonista, que teria derramado “grande quantidade” de cola, que escorreu “pelo olho esquerdo do meu filho.”





Leia também: Globo é detonada por poderosos da Band e da RedeTV; saiba o motivo

Depois da ocorrência, o jornalista afirmou que outro médico apareceu no local e averiguou que a situação era grave. “Horas depois fui com ele já acordado para o centro cirúrgico. Ao perceber que seria operado meu filho desesperou-se novamente. Ao gritar e chorar o olho abriu-se um pouco provocando intenso sofrimento com a dilaceração das pálpebras e cílios colados. Pediram para me despedir do meu filho e eu caí em lágrimas passando um dos piores momentos da minha vida.”

“Eles fizeram o que era possível, ainda há resquícios de cola nos cílios, ele vai precisar passar por algumas avaliações oftalmológicas. Aparentemente não há um dano maior oftalmológico, mas ele está muito abalado emocionalmente. Hoje passei o dia fazendo boletim de ocorrência, corpo de delito de uma criança de 4 anos. Sinceramente, eu não desejo pro meu pior inimigo o que a gente está passando”, completou o jornalista da RedeTV! .