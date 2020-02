Direto de Hogwarts! Coruja se recusa a soltar carta e diverte mulher; assista

arrow-options Reprodução/Youtube Mulher recebeu encomenda inusitada e se divertiu em cabo de guerra com o animal

Uma cena inusitada, digna dos filmes da saga Harry Potter, foi flagrada pelas lentes da ornitologista Nika Zubra, moradora da cidade de Moscou, capital da Rússia. Ao receber uma carta pelo “correio-coruja”, ela teve que realizar um verdadeiro cabo de guerra com o animal para conseguir o envelope.

No vídeo, uma coruja bufo-real é vista do lado de fora da janela de Zubra segurando uma carta no bico. Ao abrir o vidro, ela tenta receber o envelope do animal, apelidado de Yolka, mas acaba entrando em uma divertida batalha de forças.

Na sequência, Zubra tenta convencer o animal com alguns brinquedos, como uma raposa de pelúcia, e até brinca com a situação: “será que você precisa ver algum documento para garantir que a entrega é para mim?”. Por fim, ela consegue convencer o animal a soltar o envelope e recebe a carta .

A divertida gravação faz parte de uma coleção da ornitologista, que mantém uma clínica de recuperação de animais e cuida principalmente de corujas das mais diversas espécies.