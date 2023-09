Direitos Humanos debate inclusão de surdos

A inclusão social das pessoas surdas será tema em pauta na terça-feira (3), às 11 horas, na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa (Ales). Para além do debate sobre intérpretes e tradutores da Língua Brasileira de Sinais (Libras), o representante da Associação Nacional dos Surdos Oralizados (Anaso), Almir Lopes Amado Júnior, adianta que as demandas envolvem atendimento para o surdo oralizado, inclusão no sistema de ensino e acesso a tecnologias assistivas, como aro magnético.

Além da Anaso, também foram convidados representante da Associação dos Profissionais Tradutores e Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais do Espírito Santo (Apiles), a Associação de Integração dos Surdos de Vitória (Asurvi) e a Federação Desportiva dos Surdos do Estado do Espírito Santo (FDSES). A professora de Português e Libras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Flávia Machado também deve participar dos trabalhos. Na sessão ordinária da última terça-feira (26) ela fez uma fala sobre a inclusão de pessoas surdas.

Durante a semana, o colegiado de Direitos Humanos promove ainda duas audiências públicas na quinta-feira (5). Por iniciativa da vice-presidente, deputada Iriny Lopes (PT), será debatida a economia popular solidária, em encontro que acontece no Plenário Dirceu Cardoso, às 14 horas. No mesmo horário, a presidente do colegiado, deputada Camila Valadão (Psol), leva até a Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim a Caravana dos Direitos Humanos. O objetivo é dialogar com a sociedade sobre as principais demandas da Região Sul na área.

No mesmo local, mas na quarta-feira (4), acontece audiência pública conjunta da Comissão de Saúde e da Frente Parlamentar contra o Câncer sobre as políticas públicas de combate à doença e a construção do Hospital de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim. Ambos os colegiados são presididos pelo deputado Dr. Bruno Resende (União);

Animais resgatados

Na semana em que é celebrado o Dia Mundial dos Animais (4 de outubro), a Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais promove debate sobre o tratamento médico veterinário para animais resgatados. O encontro acontece na terça-feira (3), no Plenário Rui Barbosa.

Confira a agenda completa de trabalhos das comissões*

Segunda-feira (2)

13h30 – Reunião ordinária híbrida da Comissão de Finanças – Plenário Dirceu Cardoso.

18h10 – Reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto – Plenário Judith Leão.

Terça-feira (3)

9h – Reunião ordinária da Comissão de Cultura e Comunicação Social – Plenário Judith Leão.

10h – Reunião ordinária híbrida da Comissão de Segurança – Plenário Dirceu Cardoso.

10h30 – Reunião extraordinária da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais – Plenário Rui Barbosa.

11h – Reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos – Plenário Judith Leão.

13h30 – Reunião ordinária híbrida da Comissão de Constituição e Justiça – Plenário Dirceu Cardoso

Quarta-feira (4)

13h – Reunião extraordinária da CPI dos Explosivos – Plenário Dirceu Cardoso.

14h – Conexões Sustentáveis – Agenda 2030 em debate – Auditório Augusto Ruschi.

19h – Audiência pública – Comissão de Saúde e Saneamento e Frente Parlamentar contra o Câncer – Políticas públicas de Combate ao Câncer e a Construção do Hospital de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim – Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Quinta-feira (5)

11h – Reunião extraordinária da Comissão Especial do Petróleo, Gás e Energia – Plenário Dirceu Cardoso.

14h – Audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos – Economia Popular e Solidária – Plenário Dirceu Cardoso.

14h – Audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos – Caravana dos Direitos Humanos – Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

*Agenda sujeita a alterações

Fonte: POLÍTICA ES