Direito do consumidor em época de fim de ano é tema do Just Talk da semana

Fim de ano, época de reflexões e também das compras e promoções. Sabendo disso, o Just Talk, podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, convidou essa semana o juiz Grécio Nogueira Grégio para falar sobre alguns dos direitos do consumidor frente a situações frequentes de fraude e crimes que ocorrem nessas datas.

Divergência de valores, possibilidades de pagamento que levam ao endividamento, conflito de informações e cobrança de taxas não justificáveis são alguns dos temas abordados durante o bate-papo.

E o magistrado alerta: “A orientação ao consumidor é que sempre registre essa oferta, guardando algum tipo de comprovante fornecido, algum tipo de folder, e-mail, enfim, ele precisa registrar aquela informação para que isso sirva de fonte de confirmação perante as autoridades caso necessário, seja acionar algum tipo de plataforma ou o próprio Procon”.

Confira o episódio na íntegra em: https://anchor.fm/tjesoficial/episodes/26–Direitos-do-Consumidor-Compras-de-fim-de-ano-enc6bm

Para acessar a transcrição, clique no link a seguir: http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/transcric_just_talk_ep26.pdf

