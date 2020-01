Dique se rompe e ameaça 4 mil famílias em cidade no interior do Rio de Janeiro

arrow-options Prefeitura de Campos / Divulgação No último final de semana, Prefeitura realizou obras para tentar conter o rompimento do dique

Um dique se rompeu, na madrugada desta quarta-feira (29), em Três Vendas, distrito de Campos de Goytacazes , no Norte Fluminense , por conta da força do Rio Muriaé, que foi castigado por fortes chuvas em cidades tanto do Norte e quanto do Noroeste do estado, que começaram neste fim de semana e deixaram dois mortos . Com isso, quatro mil moradores da região estão ameaçados. O Grupo de Emergência de Alagamentos foi acionado pela prefeitura ainda na madrugada para ajudar na remoção dos moradores.

O primeiro estágio do Dique se rompeu na tarde desta terça-feira, mesmo após a contenção na vala de drenagem, que está localizada embaixo da BR-356. Porém, com a força da água, o Dique da aboiamos não resistiu e se rompeu no segundo estágio, por volta das 2h desta quarta, e segue gradativamente em direção à comunidade, que fica abaixo do nível do rio.

A prefeitura já trabalha para dar assistência aos moradores e disponibilizou ônibus e caminhões para a retirada das pessoas. Desde domingo, 30 famílias já foram levadas para dois abrigos, localizados em duas escolas municipais nos bairros de Fundão e Aldeia.

