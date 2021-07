Diogo Nogueira publica foto com Paolla Oliveira e se declara

Reprodução/Instagram Diogo postou a foto com uma declaração

O amor de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não para! Nesta sexta-feira (30), o cantor publicou uma foto em que a atriz está com a mão no peito dele. Na publicação, ele aproveitou e se declarou para ela utilizando parte da letra de ‘Bota para Tocar Tim Maia’.

“Quero mergulhar nesse momento, o melhor lugar é onde estou, fico contemplando as ondas do seu corpo as curvas que meu Deus criou, o clima tá ficando quente, incandescente, é o nosso amor. Vamos meu povo que sextou tá?”, disse Diogo na publicação.

Fãs curtiram a foto e elogiaram o casal. “Paolla Oliveira muito sortuda cara”, disse uma. “Não sei quem é o mais sortudo aí”, disse outra. O casal assumiu o relacionamento em um show de Diogo Nogueira no Rio de Janiero, no último dia 24, os dois posaram para fotos e desde o dia, comentam nas fotos um do outro e aparecem juntos.